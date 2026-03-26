מפתיע: עדן בן זקן הופכת את הילדות שלה לספר ילדים

עדן בן זקן מרחיבה את העשייה שלה - והפעם מחוץ לעולם המוזיקה. זמרת העשור משיקה ספר ילדים ראשון שכתבה, בשם "מתנות צומחות על עצים", כך לפי פרסום של ישראל בידור.

הספר הראשון

הספר החדש מגולל את סיפורה של עדן הקטנה, ומביא לקוראים הצעירים הצצה לעולם דרך דמותה. הספר צפוי לצאת בקרוב לחנויות הספרים.

כשההופעות מתבטלות

בסמוך לכך, נזכיר כי בן זקן הייתה אמורה לפתוח לפני כשבועיים סבב הופעות חדש, אך זה בוטל בעקבות המתקפה. נראה כי התקופה הזו, לצד השהייה בבית, הובילה גם לחשיבה על פרויקטים חדשים - בהם ספר הילדים.