7 צמתים מרכזיים בדרום נסגרו עד להודעה חדשה

מזג האויר הסוער בדרום והערכות המצב שמבצעת המשטרה, הביאו לסגירת 7 צמתים מרכזיים לתנועה. ההחלטה היא עד להודעה חדשה. הציבור מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות

בעקבות מזג האויר הסוער משטרת ישראל מפרסמת עדכון על חסימות כבישים בדרום הארץ. במהלך כל היום מבצעת המשטרה הערכות מצב ופורסת כוחות בשטח במטרה לשמור על בטחון הנוסעים ולמנוע סיכון חיי אדם. בעקבות כך הוחלט כי עד להודעה חדשה ייסגרו הכבישים הבאים:

כביש 90 - כיכר מלונות ים המלח - עין גדי

כביש 90 - צומת הערבה - צומת נווה זוהר

כביש 31 - צומת חתרורים - צומת נווה זוהר

כביש 40 - צומת חלוקים - צומת הרוחות

כביש 204 - צומת ירוחם - צומת חלוקים

כביש 171 - צומת הרוחות - הר חריף

כביש 234 - גשר צאלים

במקביל פתחה המשטרה את כביש 40 - צומת ציחור - מצפה רמון לתנועת הרכבים. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לאזורי החסימות, להתעדכן טרם היציאה לדרך ולהישמע להנחיות השוטרים.

התחזית לימים הקרובים

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. מצפון הארץ ועד צפון הנגב יוסיף לרדת גשם מדי פעם. יתכנו סופות רעמים יחידות.

יום שישי :מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשמים מקומיים. משעות אחה"צ הגשמים ייפסקו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.



יום שבת: מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות.



יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני עם גשם מקומי ברובו קל ברוב אזורי הארץ, טמפרטורות גבוהות מרגיל לעונה. ייתכן אובך בדרום.