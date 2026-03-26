במותו הציל חיים: משפחתו של אורי גרינברג ז"ל תרמה את אבריו

סמ"ר אורי גרינברג נפל במהלך היתקלות של כוחות צה"ל עם מחבלים. אורי גרינברג ז"ל היה חתום על כרטיס אדי ועל כן החליטה משפחתו לקיים את בקשתו ולהציל חיים

משפחתו של סמ״ר אורי גרינברג ז״ל תרמה את איבריו להצלת חיים. משפחתו של חלל צה"ל שנהרג בקרב בדרום לבנון, הודיעה כי החליטה לכבד את רצונו של בנה (שהיה חתום על כרטיס אדי) ולתרום את רקמותיו ולהציל חיי אדם.

הבוקר (חמישי) הותר לפרסום על נפילתו של גרינברג בן ה-21 במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. סמוך לשעה 2:10 לפנות בוקר, זיהו כוחות סיירת גולני, הפועלים תחת אוגדה 36, מספר מחבלים במרחב.

זמן קצר לאחר מכן התפתחה היתקלות פנים אל פנים בין הכוחות למחבלים, במהלכה נהרג גרינברג והודעה נמסרה למשפחתו.

הלווייתו תתקיים היום, בשעה 16:00 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.








