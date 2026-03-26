מענקי המלחמה יוצאים לדרך: מי זכאי ואיך מקבלים את הכסף?

תשעה ימי חל"ת או עשרה? ירידה של 24% בהכנסות או 25%? הפערים הקטנים שעשויים לעלות לכם ביוקר • כל מה שבעלי עסקים ושכירים חייבים לדעת על מתווה הפיצויים החדש, רגע לפני שהכסף נכנס לחשבון • אל תגישו תביעה לפני שקראתם

בימים של לחימה ומתיחות ביטחונית, חוסנו של "העורף הכלכלי" חשוב לא פחות מחוסנו של העורף הביטחוני. בעלי עסקים רבים במגזר, לצד שכירים שנאלצו להפסיק את עבודתם, מוצאים את עצמם מול שאלות רבות בנוגע לזכויותיהם הכספיות. לאחר שהמתווים אושרו בכנסת, רשות המסים והביטוח הלאומי נערכים לתשלום הפיצויים. כדי שלא תלכו לאיבוד בבירוקרטיה, ריכזנו עבורכם את הנקודות המרכזיות.

1. מי זכאי לפיצוי על ירידה בהכנסות?

עסק שמחזור המכירות שלו נפגע במלחמה בשיעור של 25% לפחות – זכאי לפיצוי. חשוב לדעת: החוק יבש, וגם ירידה של 24% בלבד עלולה להשאיר את העסק ללא סיוע. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע כדי לוודא שכל הנתונים דווחו כראוי ושלא נשמטו עסקאות מיוחדות שעשויות להשפיע על הזכאות.

2. יצאתם לחל"ת? שימו לב למניין הימים

כדי להיות זכאים לדמי אבטלה במסלול המלחמה, עובד שכיר במגזר העסקי חייב לשהות בחל"ת למשך 10 ימים רצופים לפחות.

גובה הפיצוי: העובדים יקבלו כ-70% משכרם.

הבשורה: התשלום יתבצע מהיום הראשון להיעדרות, ללא קיזוז ימי חופש שנצברו.

עובדי המגזר הציבורי: זכאים ל-100% משכרם ללא התניית ה-10 ימים.

3. הקשר הסיבתי: האם המלחמה היא האשמה?

אחד האתגרים הגדולים מול קרן הפיצויים הוא "הקשר הסיבתי". רשות המסים בוחנת לעומק האם הירידה ברווחים נובעת ישירות מהמלחמה או מגורמים אחרים. במקרים רבים הרשות עלולה לדחות תביעות או להפחית סכומים בטענה שהנוסחה היבשה לא משקפת את הנזק האמיתי, לכן חשוב להצטייד באסמכתאות ברורות.

4. מה לגבי עובדים שעתיים ועצמאיים?

עובדים שעתיים: אם הם מוגדרים כשכירים והוצאו לחל"ת – דינם כדין כל שכיר.

עצמאיים ופרילנסרים: אינם זכאים לדמי אבטלה או חל"ת. עבורם קיים "מענק המשכיות עסקית", המבוסס על הירידה במחזור ההכנסות, בכפוף לעמידה בתנאי החוק.

5. עסק חדש? יש פתרון

עסקים שנפתחו רק לאחרונה, סמוך לפרוץ המלחמה, לא נשארים מאחור. קיים מנגנון חישוב מיוחד המבוסס על ממוצע חודשי הפעילות מאז הפתיחה. עם זאת, מכיוון שמדובר בעסקים בשלבי הקמה, התחשיב מורכב יותר ומומלץ לבצע סימולציה מוקדמת.

6. המלצה חמה: אל תגישו לבד

ברשות המסים מזהירים כי לאחר הגשת התביעה במערכת המקוונת, קשה מאוד לבצע בה שינויים. יתרה מכך, הגשת תביעה מנופחת מדי עלולה לגרור קנסות והחזרת מקדמות עם ריבית. כדאי להגיש את הבקשה בליווי רואה חשבון או יועץ מס שמכיר את המתווה לעומק.

7. נדחיתם? זה לא סוף פסוק

אם קרן הפיצויים דחתה את בקשתכם, דעו כי עומדת לכם הזכות להגיש "השגה". במקרים רבים, ועדות הערר הופכות את החלטות הרשות ומעניקות פיצוי לעסקים שהצליחו להוכיח את צדקתם.

לסיכום: המדינה מבקשת לתת "רשת ביטחון" שתכסה הוצאות קבועות ושכר עבודה כדי לשמור על המשכיות המשק. ברשות המסים מבטיחים כי הפיצויים יועברו תוך שבועות ספורים מרגע הגשת התביעה.

שנדע ימים שקטים ובשורות טובות לכל בית ישראל.