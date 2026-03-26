מה נשתנה הלילה הזה? את הביצוע הזה של מאיה דדון עוד לא שמעתם

לקראת חג הפסח שבפתח, נדמה שהשנה השאלה "מה נשתנה" מקבלת משמעות עמוקה וכואבת הרבה יותר. בתוך המציאות הישראלית המורכבת, הזמרת מאיה דדון בוחרת להוציא גרסה מעודכנת, קצבית ומלאת אמונה לאחד הטקסטים המזוהים ביותר עם ליל הסדר.

בשיתוף פעולה עם הדי-ג'יי והמפיק גולדבאום, דדון משחררת את "מה נשתנה" – לא עוד ביצוע שגרתי, אלא הפקה אלקטרונית סוחפת שמשלבת בין הבתים המוכרים מהמקור לבין מילים חדשות (של שחר יעקב) הנוגעות בחיים של כולנו כאן ועכשיו.

"העיקר תראה ת'טוב"

השיר לא נשאר רק בגבולות ה"קושיות" המסורתיות, אלא צולל אל תוך נפש הצעיר הישראלי המחפש משמעות: "ביקורים בין פסיכולוג ואז מרב לרב / עוד ברכה ועוד אמן זה ממכר כמו סם". המילים מציעות זווית רוחנית פשוטה וישירה, שמתאימה מאוד לרוח התקופה:

"לא צריך לשים כיפה / לחזור פול בתשובה / להתפלל 10 תפילות ביום / חצאית עד הרצפה. העיקר תראה ת'טוב... כי זה רק אתה מולו".

נקודה של אור בתוך המלחמה

מאיה דדון, שהפכה בשנים האחרונות לאחד הקולות הבולטים והמבטיחים במוזיקה הישראלית, מסבירה שהבחירה בסגנון האנרגטי והקצבי היא לא מקרית:

"בתקופה כזו מורכבת, כשברקע יש מלחמה והמציאות לא פשוטה, היה לנו חשוב להביא משהו שייתן רגע של אור ושמחה," היא מספרת. "לקראת חג הפסח רצינו ליצור שיר שירים קצת את האווירה, יחבר בין אנשים ויכניס אווירה חגיגית".

החיבור בין הקול הצעיר והמלטף של דדון לבין ההפקה המדויקת של גולדבאום, יוצר המנון רחבות שיכול בקלות למצוא את עצמו גם בפלייליסט של המימונה או בהכנות הקדחתניות לליל הסדר.



