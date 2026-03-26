תושב מזרח ירושלים חשוד באונס בנותיו החורגות הקטינות

תושב מזרח ירושלים, החשוד במעשה אונס ועבירות מין חמורות בבנותיו החורגות, נעצר לאחר שהתקבלה תלונה מאם המשפחה על הפגיעה בבנותיה. בית המשפט האריך את מעצרו, וכתב אישום יוגש בקרוב

בימים אלו הושלמה החקירה של תושב מזרח ירושלים החשוד בעבירות מין במשפחה. על פי החשד הגבר (37) ביצע עבירות אינוס ומעשים מגונים בשתי בנותיו החורגות, קטינות כבנות 9 ו 12.

תחילתה של החקירה בתלונה שהתקבלה מאימן של הקטינות, ממנה עלה, כי בעלה ביצע עבירות מין חמורות בשתי בנותיה. עם קבלת התלונה פתחה המשטרה בחקירה, והאב החורג הובא למעצר על ידי שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים.

מממצאי החקירה עולה כי החשוד ניצל את קרבתו לקטינות ואת היותו בן זוגה של האם, וביצע בהן עבירות מין חמורות לאורך תקופה ובמספר הזדמנויות שונות.

המשטרה סיימה את החקירה וכתב אישום יוגש נגד החשוד בימים הקרובים. מעצרו הוארך עד להגשת האישום, והתביעה תבקש להשאירו במעצר עד לסיום המשפט. בית המשפט אישר את הארכת המעצר עד לתאריך 30.3.26.