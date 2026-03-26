מפתיע: שקמה ברסלר בפרגון נדיב לחגי לובר

מובילת המחאה שקמה ברסלר, פרגנה היום לחגי לובר ששכל את בנו במלחמה, על רקע הפוסט הנוקב שלו

מובילת המחאה שקמה ברסלר, פרגנה היום (חמישי) באופן מפתיע, לחגי לובר.

בדבריה כתבה ברסלר: "חגי לובר מזכיר לכולנו מהם ערכים יהודיים. ‏כמה רחוק מכל אלה נמצאת הפרשנות המעוותת שנתנו ליהדות של כולנו הקנאים הקיצוניים, ‏הדב ליאורים והצבי טאואים למיניהם".

נזכיר כי קודם לכן כתב לובר: לא מגמגמים, מתנגדים! ‏לא בגלל שאלימות "מסכנת את ההתיישבות". ‏לא בגלל שתקיפות "מקשות על פעילות הצבא".

‏ולא בגלל שהתעללות "עלולה להגביר את האנטישמיות בעולם". ‏ובוודאי לא בגלל קמפיין מגמתי, חד-צדדי, ומנופח של "אלימות המתנחלים".

‏בגלל שאסור לפגוע בערבי רק בגלל שהוא ערבי! ‏בגלל שאלימות כלפי ערבים חפים מפשע היא עוול וחרפה מוסרית!

‏ככה. פשוט.

‏צה"ל חייב לנהוג יד קשה ולא מידתית כלפי אויבינו. ‏צה"ל חייב לשמור על חיילינו גם במחיר של פגיעה רחבה באויבנו. ‏צה"ל חייב בראש ובראשונה להגן על יישובינו במכות מנע עוצמתיות.

‏אבל, ‏אסורה, מגונה, לא מוסרית, מכעיסה וכואבת, ‏פגיעה מכוונת, מכות, קללות ושריפת רכוש של ערבים רק בגלל שהם משתייכים ל'קולקטיב' הערבי על ידי מיליציות מטעם עצמן.

‏כך עשו לנו אויבינו, ‏ואנחנו, לא נעשה זאת לעולם. ‏כי זה המוסר שלנו. ‏אנחנו לא פוגעים באנשים חפים מפשע.

‏לא בהם, לא בנשיהם ולא בילדיהם.

‏ולו אני אראה פגיעה כזו, ‏אשים את גופי כחוצץ כדי להגן עליהם. ‏כך. פשוט. ‏כמו יוסף אלזיאדנה, נהג הסעות מרהט, שדהר אל הנובה, ‏והציל יהודים מידי ערבים בני דתו. ‏ושיתביישו אלה שלא.

‏שיתביישו: ‏הפוגעים. ‏השותקים. ‏המגמגמים. ‏המגנים בשפה רפה. ‏שיתביישו".