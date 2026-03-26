ח' ניסן התשפ"ו
מפתיע: שקמה ברסלר בפרגון נדיב לחגי לובר
שקמה ברסלר צילום: (צילום: יוטיוב כאן 11)

מובילת המחאה שקמה ברסלר, פרגנה היום (חמישי) באופן מפתיע, לחגי לובר.

בדבריה כתבה ברסלר: "חגי לובר מזכיר לכולנו מהם ערכים יהודיים. ‏כמה רחוק מכל אלה נמצאת הפרשנות המעוותת שנתנו ליהדות של כולנו הקנאים הקיצוניים, ‏הדב ליאורים והצבי טאואים למיניהם".

נזכיר כי קודם לכן כתב לובר: לא מגמגמים, מתנגדים! ‏לא בגלל שאלימות "מסכנת את ההתיישבות". ‏לא בגלל שתקיפות "מקשות על פעילות הצבא".

‏ולא בגלל שהתעללות "עלולה להגביר את האנטישמיות בעולם". ‏ובוודאי לא בגלל קמפיין מגמתי, חד-צדדי, ומנופח של "אלימות המתנחלים".

‏בגלל שאסור לפגוע בערבי רק בגלל שהוא ערבי! ‏בגלל שאלימות כלפי ערבים חפים מפשע היא עוול וחרפה מוסרית!
‏ככה. פשוט.

‏צה"ל חייב לנהוג יד קשה ולא מידתית כלפי אויבינו. ‏צה"ל חייב לשמור על חיילינו גם במחיר של פגיעה רחבה באויבנו. ‏צה"ל חייב בראש ובראשונה להגן על יישובינו במכות מנע עוצמתיות.

‏אבל, ‏אסורה, מגונה, לא מוסרית, מכעיסה וכואבת, ‏פגיעה מכוונת, מכות, קללות ושריפת רכוש של ערבים רק בגלל שהם משתייכים ל'קולקטיב' הערבי על ידי מיליציות מטעם עצמן.

‏כך עשו לנו אויבינו, ‏ואנחנו, לא נעשה זאת לעולם. ‏כי זה המוסר שלנו. ‏אנחנו לא פוגעים באנשים חפים מפשע.
‏לא בהם, לא בנשיהם ולא בילדיהם.

‏ולו אני אראה פגיעה כזו, ‏אשים את גופי כחוצץ כדי להגן עליהם. ‏כך. פשוט. ‏כמו יוסף אלזיאדנה, נהג הסעות מרהט, שדהר אל הנובה, ‏והציל יהודים מידי ערבים בני דתו. ‏ושיתביישו אלה שלא.

‏שיתביישו: ‏הפוגעים. ‏השותקים. ‏המגמגמים. ‏המגנים בשפה רפה. ‏שיתביישו".

שקמה ברסלר חגי לובר הציונות הדתית

