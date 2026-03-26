תיעוד דרמטי: מטוס קרב נפגע מטיל בשמי איראן

תיעוד דרמטי שפורסם על ידי משמרות המהפכה מציג פגיעת טיל במטוס קרב בשמי איראן על ידי מערכות הגנה אווירית

משמרות המהפכה האיראניים פרסמו דרך הערוצים הממלכתיים של המשטר תיעודים דרמטיים של הפעלת מערכות הגנה אווירית ניידות נגד מטוס קרב שפעל בשמי איראן, ופגיעת לפחות טיל אחד במטוס הקרב.

בתיעוד שפורסם ניתן לראות מטוס קרב, ככל הנראה מסוג F-18 של הצי האמריקני, חג מעל, בעוד מערכות הגנה אווירית מבצעות ניסיונות יירוט בתותחים, עד שלאחר מספר שניות, מבוצע שיגור של טיל קרקע-אוויר אל עבר המטוס, ככל הנראה ממערכת הגנה אווירית ניידת.

תוך שניות מגיע הטיל אל זנבו של מטוס הקרב ומתפוצץ ומשאיר אחריו שובל של אש ורסיסים מאחורי מטוס הקרב.

משמרות המהפכה טענו תחילה כי מטוס הקרב הופל, אך פיקוד המרכז האמריקאי התייחס לאמירות של משמרות המהפכה והכחיש אותן לחלוטין. גורמים אמריקאים דיווחו מנגד כי אכן בוצע ניסיון יירוט נגד מטוס הקרב לאחר שהשלים יעף תקיפה, וכי הוא 'נפגע באופן קל' מרסיסים, ללא פציעת הטיס או הפלת המטוס.