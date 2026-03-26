תיעוד מרהיב בצבע: 200 מטרות טרור הושמדו בלבנון

200 תשתיות טרור ביניהם מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה הושמדו בידי כוחות גולני בדרום לבנון

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית בדרום לבנון. הבוקר (חמישי) צה"ל מפרסם תיעוד של פעילות הכוחות כולל השמדת מפקדת חיזבאללה.

השמדת מחסן אמל"ח | צילום: דובר צה"ל

במסגרת הפעילות, הכוחות השמידו כ-200 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מחבלים.

מוקדם יותר הותר לפרסום כי סמ״ר אורי גרינברג בן 21, מפתח תקווה, לוחם בסיירתגולני, חטיבת גולני, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון.

השמדת מפקדת חיזבאללה | צילום: דובר צה"ל

האירוע התרחש בשעה 2:10, כוחות סיירת גולני תחת אוגדה 36 זיהו מספר מחבלים במרחב בו הם פועלים.

לאחר הזיהוי, אירע היתקלות של הכוחות פנים אל פנים עם המחבלים, במסגרתה נהרג לוחם צה"ל. בהיתקלות נפצע לוחם נוסף שלא נדרש להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.