הותר לפרסום: אורי גרינברג מפתח תקווה נפל בלבנון

הותר הבוקר (חמישי) לפרסום כי סמ״ר אורי גרינברג בן 21, מפתח תקווה, לוחם בסיירת גולני, חטיבת גולני, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון.

האירוע התרחש בשעה 2:10, כוחות סיירת גולני תחת אוגדה 36 זיהו מספר מחבלים במרחב בו הם פועלים. לאחר הזיהוי, אירע היתקלות של הכוחות פנים אל פנים עם המחבלים, במסגרתה נהרג לוחם צה"ל. בהיתקלות נפצע לוחם נוסף שלא נדרש להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.

הכוחות חיסלו חלק מהמחבלים מההיתקלות וממשיכים בסריקות אחר מחבלים נוספים.

מוקדם יותר היום דובר צה"ל עדכן על שני אירועים שקרו במהלך הלילה האחרון. באירוע אחד קצין לוחם נפצע באורח בינוני כתוצאה מרסיסים של ירי כוחותינו ופונה להמשך קבלת טיפול רפואי.

באירוע נוסף, לוחם צה"ל פונה באורח בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בעקבות חשש להיפותרמיה במהלך פעילות בדרום לבנון. יחד עם הלוחם, פונו קצינת צה"ל ו-13 לוחמים נוספים באורח קל.