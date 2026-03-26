אירוויזיון 2026: ישראל מזנקת למקום הראשון בהימורי הקהל

האם הניצחון החמישי בדרך? על פי נתוני סוכנויות ההימורים נועם בתן והשיר "Michelle" מסתמנים כפייבוריטים הגדולים של הקהל האירופי, עם פער משמעותי מהמקום השני

בעוד ההכנות לאירוויזיון 2026 נמצאות בעיצומן, טבלת ההימורים של אתר Eurovisionworld מעוררת אופטימיות גדולה במשלחת הישראלית. על פי הנתונים העדכניים, ישראל מובילה את טבלת הצבעת הקהל (Televote) עם סיכוי של 26% לניצחון – כמעט כפול מהבאה בתור.

תמונת המצב בטבלה:

בשלב זה, ישראל מצליחה לעקוף מדינות שנחשבות למעצמות אירוויזיון מסורתיות:

במקום הראשון: ישראל (נועם בתן) עם סיכוי של 26%.

במקום השני: יוון (Akylas) עם 14%.

במקום השלישי: פינלנד (Lampenius & Parkkonen) עם 13%.

סוגרות את החמישייה: איטליה ומולדובה עם אחוזים בודדים.

ניתוח קצר: הפער בין ישראל (26%) ליוון שבמקום השני (14%) נחשב לחריג בשלב זה של העונה. יחס ההימורים של סוכנות "William Hill" עומד על 2.5, מה שמראה על אמון גבוה מאוד של המהמרים ביכולת של השיר הישראלי לסחוף את הצופים בבית בליל הגמר.

למרות שהימורים אינם הבטחה לניצחון (והצבעת השופטים עוד עשויה לטרוף את הקלפים), אין ספק שישראל מייצרת כרגע את ה"באזז" הגדול ביותר בתחרות.