המטח למרכז: שתי פגיעות בבתים בשומרון

2 פגיעות בבתים בשני ישובים בשומרון, אחת ככה"נ מפצצת מצרר. המשפחות שהו בממ"ד וחייהן ניצלו. ראש מועצת שומרון יוסי דגן דורש: "לתקצב מיידית מיגוניות לשכונות וישובים ללא קראוונים ולשכונות ותיקות ללא מיגון. השומרון הוא קו היירוט של ישראל. מדובר בחיי אדם"

פגיעה בבתים בשומרון. בשני ישובים שונים. נזק לבתים. במקרה אחד ככל הנראה מטיל מצרר. באחד הישובים פגיעה ישירה בבית. נזק גדול. בשני המקרים המשפחות שהו בממ"ד. ללא נפגעים.

הנפילה בשומרון | צילום: דוברות כבאות והצלה

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "לוחמי אש ממרחב שומרון הגיעו למספר זירות נפילה של פריטי אמל"ח בשומרון. הצוותים שהגיעו למקום מדווחים על הרס קל בזירה אחת, ובזירה נוספת פגיעה סמוך לבית, ללא נפגעים אולם ישנו הרס במקום.

"הכוחות ביצעו סריקות בזירות, ופעולות על מנת לוודא ניתוק מקורות אנרגיה וכדי לשמור על בטיחות האזרחים וצוותי ההצלה.

יוסי דגן: " אסור להכניס כאן פוליטיקה, מדובר בחיי אדם"

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון קורא למשרד הביטחון ולפיקוד העורף להשלים באופן מיידי את הפערים במיגוניות ובממ״דים בשומרון: "לכולם כבר ברור שהשומרון הוא קו היירוט. אף על פי כן שכונות שלמות בישובים בשומרון נותרו ללא מיגון. מול נפילות רבות של שברי יירוט שיכולים להרוג, התושבים כאן נותרו חשופים לחלוטין. האסון לפתחנו".

יוסי דגן מציב מיגונית בברקן צילום: רועי חדי

דגן דורש להוסיף באופן מיידי תקציב לקראוונים ומיגון ההתיישבות הצעירה, ואומר: "אסור להכניס כאן פוליטיקה, מדובר בחיי אדם. אסור לנו לחכות לאסון הבא כדי לתקן את העיוות הזה. הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על ביטחונם האישי של תושבי השומרון״.