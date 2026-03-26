ירי למרכז ולשומרון: חמישה פצועים בכפר קאסם

אחרי שעות ללא ירי מאיראן, שני שיגורים רצופים התרחשו הבוקר (חמישי) התרעות הופעלו בשני גלים במרכז בשומרון ובירושלים. חמישה פצועים באורח קל מנפילה בכפר קאסם.

ממד"א נמסר: "בגזרת כפר קאסם, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בלינסון, 5 פצועים כתוצאה מהדף במצב קל. צוותי מד"א ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

מדוברות כבאות והצלה: מצוותי כיבוי וחילוץ מתחנת פתח תקווה נקראו למספר זירות נפילת פרטי אמל”ח בכפר קאסם הלוחמים טיפלו במספר זירות באחת הזירות מטופלים נפגעים במצב קל. בכלל הזירות לא אותרו לכודים, הרס במקום.

מדובר צה"ל נמסר כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בדרכם לזירה בה התקבלו דיווחים על פגיעה במרכז הארץ. יש להימנע מהתקהלויות באזור זה. פיקוד העורף קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות.

במהלך הלילה אזעקות הופעלו במספר מוקדים במרכז הארץ ובאזור השרון, בעקבות שיגור שש רקטות מלבנון שיורטו, ללא התרעה מוקדמת.

הופעלו אזעקות באזור השרון, ירקון ודן, בין היתר בערים פתח תקווה, בני ברק, קריית אונו, רמת גן וראש העין, לצד יישובים נוספים. לרוב היישובים ניתנה התרעה של כדקה וחצי להיכנס למרחב מוגן. במד"א עדכנו כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים בגוף.