משבר האנרגיה מחריף: מחיר הדלק בדרך ל-8 שקלים

מבצע שאגת הארי היום ה-26. מחירי הדלק בישראל צפויים לחצות את השמונה שקלים לליטר בחודש אפריל.

מחיר הנפט זינק בעקבות המלחמה מ-70 ליטר לחבית לאזור ה-100 והמשך התקיפות האמריקאיות-ישראליות על ייצור הנפט האיראני ותקיפות הנגד לעבר מדינות המפר. מביא להמשך התייקרות שוק האנרגיה בעולם.

בכתבה ששודרה בכאן 11, נראה כי בעולם כבר מתחילים לראות משבר בשוק האנרגיה, תורי ענק בתחנות דלק, הגבלת כמות וזינוק ענק במחירים.

המצב הכלכלי העולמי בכי רע: "מחירי הנפט כבר עלו בכ-65%, מחירי הגז הטבעי יותר מאשר הוכפלו". מעבר לכך, המשבר זולג לכל תחומי החיים שכן "אנחנו רואים עליה של מחירי המזון" וזאת לאור העובדה ש"כשליש מהדשנים לחקלאות מיוצרים במפרץ".

חזית התשתיות: "מפה של אתרים אנרגיים"

החשש המרכזי במערכת הבינלאומית הוא מפני הסלמה שתעבור לשלב של "החרבת תשתיות הדדית שתהדהד הרבה מעבר לגבולות המזרח התיכון". האיראנים, מצדם, העבירו מסר חריף לקהילה הבינלאומית: "האנרגיה שלכם נמצאת עכשיו בחזית הקרב".

לאיראנים יש "ממש מפה של אתרים אנרגיים... שאם הם פוגעים בהם, אז לא משנה אם מצרי הורמוז נפתחים מחר או מחרתיים... בכל מקרה לא תוכל לייצא", אומרת חכ"ל קסניה סבטלובה, חוקרת של המזרח התיכון.

האיום האיראני אינו מצטמצם רק לדלקים. קיימת דאגה עמוקה מפני פגיעה ב"מתקני התפלת מים, כשמדינות המפרץ, כמעט כולן תלויות מאוד במתקני ההתפלה שאותם האיראנים מאיימים לתקוף". במידה והאיום ימומש, מדינות כמו סעודיה ואיחוד האמירויות עלולות "להישאר בלי גישה למים".

ההשפעה על הכיס של הישראלים

גם בישראל ההשלכות הופכות מוחשיות מרגע לרגע. "אנחנו צפויים לראות את מחירי הבנזין עולים לסביבות ה-8 שקלים לליטר". בנוסף, "מאחר שמשרד הביטחון הורה לסגור שתי שדות גז – גם את אסדת לוויתן וגם את אסדת כריש – כבר ביום הראשון של המלחמה, יש מחסור בגז במשק". המחסור צפוי להוביל לכך ש"בעוד חודשיים שלושה שיתעדכנו מחירי החשמל, אנחנו צריפים לראות אפילו עלייה משמעותית בתעריפי החשמל שלנו".

היעד של טראמפ: האי ח'ארג

בזירה המדינית-צבאית, "האיום של טראמפ לפגוע בתחנות הכוח של איראן אם לא תפתח את מצר הורמוז הוא שלב נוסף בהסלמה המדאיגה". המטרה האסטרטגית שסומנה היא האי ח'ארג, המהווה את "לב ליבה של תעשיית הנפט האיראנית". ההערכה היא כי "עצירת או כיבוש או מצור או פגיעה בתשתית שמובילה את הנפט לאותו אי קטן היא בהחלט יכולה להיות אותה תמונת ניצחון שטראמפ כל כך מבקש וזקוק לה כדי לסיים את המלחמה הזאת".