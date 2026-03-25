פרשת שושנה סטרוק: "אנשים רעים הובילו אותה לסוף המר"

ליאור זברג, גיסה של שושנה סטרוק ז"ל, פרסם פוסט פרידה מגיסתו ותקף את מי שניצל את מצבה לצרכים פוליטיים:

שבוע וחצי לאחר פטירתה של שושנה סטרוק ז"ל, פרסם גיסה, ליאור זברג, דברי פרידה מרגשים וכואבים החושפים את דמותה המורכבת והמיוחדת ואת ההתמודדות המשפחתית ארוכת השנים לצדה.

"הלב עדיין לומד לנשום", כתב זברג בפתח דבריו, תוך שהוא מודה להמונים שהגיעו לנחם ולחזק את המשפחה בימיה הקשים. הוא ביקש להודות במיוחד לאנשי יצהר וחברון שליוו את המשפחה בפרטים הקטנים והגדולים, ולכל מי ששלח הודעה וחיבק מרחוק ומקרוב.

"ידעה לקום גם כשנדמה היה שאין סיכוי"

בדבריו תיאר זברג את שושנה כנשמה מיוחדת בעלת כוח רצון בלתי רגיל. הוא נזכר בתקופה בה שבה לארץ לאחר שהות באוסטרליה: "היא הופיעה אצלנו בהפתעה ונשארה לגור לכמה חודשים. זו הייתה תקופה מאתגרת במיוחד, אבל כזו שחשפה את הכוח הבלתי רגיל שלה. היא ידעה לקום שוב ושוב, גם כשנדמה היה שאין סיכוי".

זברג הדגיש את המאמץ המשפחתי הכביר של ההורים והאחים שעטפו את שושנה בחום ואהבה לאורך העשור האחרון, וניסו לסייע לה ככל הניתן בהתמודדויות המורכבות שעמן התמודדה.

לצד הכאב על האובדן, זברג לא חסך בביקורת נוקבת על גורמים שלדבריו ניצלו את מצבה של שושנה בשלהי חייה. "לצערי בתקופה האחרונה אנשים רעים פגשו את שושנה וזיהו בה כלי ניגוח פוליטי", כתב בכאב. "במקום לעזור לה ולדאוג לה לטיפול, הם רק הגבירו את הבעיות שאיתן היא התמודדה עד לסוף הטראגי".