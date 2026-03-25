סוער בכיפות ברזל: "אתה רוצה שאני אכנס למוח של טראמפ?!"

ארבעה נושאים חמים עמדו על הפרק בתוכנית "כיפות ברזל" השבוע: הצעדים הדיפלומטיים המפתיעים של דונלד טראמפ מול איראן, הציטוטים הגזעניים של זיו אגמון בלשכת ראש הממשלה, חוק בתי הדין הרבניים שמעורר סערה ציבורית ובית המשפט שמעניק דרגה לרינת סבן.

כיפות ברזל על טראמפ, זיו אגמון ורינת סבן (אולפן סרוגים)

בפאנל בהגשת נתנאל איזק, התארחו השבוע: אריה יואלי, עורך אתר "סרוגים", יוסי סרגובסקי, פרשן "כיכר השבת", היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, ועו"ד אלי נכט, סגן ראש עיריית אשדוד.

אתה מבקש ממני להיכנס למוח של טראמפ?

הפאנל נפתח בדיון על הדיווחים לפיהם הנשיא דונלד טראמפ פותח פתח למשא ומתן עם איראן, ייתכן שבתיווך פקיסטן, וזאת לצד המשך התקיפות על מתקנים אסטרטגיים. מהלך כפול שמותיר רבים תמהים לגבי כיוון המדיניות האמריקאית.

היועץ האסטרטגי אבי וידרמן הזהיר מפני ניסיון לקרוא את מהלכיו של הנשיא האמריקאי: "אתה מבקש ממני לעשות סדר במוח של דונלד טראמפ. באמת. דונלד טראמפ הוא שחקן מורכב. בעיניי גם שחקן מבריק במשחק האסטרטגי העולמי. אני מציע לא להיבהל ובינתיים להישאר במרחב מוגן".

אריה יואלי הוסיף ממד נוסף לניתוח, וטען כי טראמפ פועל קודם כל כאיש עסקים: "זה דונלד שהוא ביזנסמן. הוא לא רק אסטרטג, הוא גם איש עסקים והוא תוקע אותך מכל הכיוונים. אתה רוצה, הוא אומר לך משא ומתן ומהצד השני מפציץ אותך".

עו"ד אלי נכט הציע מסגרת רחבה יותר להבנת הצעדים הדיפלומטיים, ושם במרכז את היריבות האמריקאית עם סין: "המלחמה הגדולה של ארצות הברית זה סין ולדעתי זה הזווית שצריך להסתכל עליה. ברגע שהוא חותך את האספקה של הנפט והאנרגיה מסין, הוא מחליש אותה ומעמיד אותם על הברכיים במובן המסוים הכלכלי. מבחינתו זה הדרך להגיע לאיסלמבאד ולחתום הסכם".

סערת זאב אגמון: "חיסול חשבונות בתוך הכוורת"

הנושא הבא שעלה לדיון היה חשיפת הציטוטים הגזעניים המיוחסים לדובר ראש הממשלה, זיו אגמון. על פי הדיווחים, התבטא אגמון בחומרה רבה נגד חברי כנסת ויועצים ממוצא מרוקאי, בהודעות קוליות שהגיעו לידי עיתונאים.

איזק הקריא את הציטוטים הקשים: "המרוקאים הגיעו מאפריקה, בבונים זה קוף... חבר הכנסת רביבו מרוקאי מפגר שסודם רק לקחת כסף".

נכט תהה על שיקול הדעת של הדובר הבכיר: "הבעיה היא שבן אדם כל כך בכיר ומבין עניין כמו דובר ראש הממשלה משאיר אחריו עקבות ועושה את הציטוטים האלה עם הודעות קוליות... אם זה מה שהוא מאמין, אז אני רוצה להגיד לך יש לנו בעיה עם בן אדם שקצת מפגר ולא מתאים לתפקידו".

וידרמן הציב את הפרשה בהקשר פנים-מערכתי ורחב יותר, וטען כי מדובר במאבקים בתוך מחנה השלטון עצמו: "מדובר בחיסול חשבונות בתוך הכברת של נתניהו. מי שיוציא את זה לעמית סגל, בו דובר השלטון הנוכחי... הרי הוא לא יעשה שום דבר שמזיק לנתניהו מרצונו החופשי. מדובר באוריך שמדליף לעמית סגל, סגירת חשבונות בזמן שבאותו יום נהרגים בצפון אנשים. וידרמן גם הציע לאוריך לתבוע אותו על האמירה הזו.

סרגובסקי הרחיב את התמונה והזכיר את הרקע המשפטי הבעייתי של אגמון עוד בטרם כהונתו הנוכחית: "הוא הושעה גם מלשכת עורכי הדין ב-2025... בית המשפט קובע שהיה שם רשלנות קולוסאלית, התנהלות בלתי סבירה בעליל וחוסר אמינות".

חוק בתי הדין הרבניים: "מדינת הלכה" או יעילות משפטית?

הדיון המשיך לתיקון לחוק בתי הדין הרבניים, שמעורר מחלוקת חריפה בציבור ובקרב אנשי משפט. המשתתפים נחלקו בין הסתייגות מהרחבת סמכויות הרבנות לבין הטענה כי מדובר בהסדר שיש בו יתרונות פרקטיים עבור זוגות יהודים המבקשים להסדיר את ענייניהם במסגרת דתית.

יואלי דחה את הטענות על "מדינת הלכה": "מדובר פה בהחזרה של מה שהיה ב-2006... בסך הכל נותנים אפשרות לבתי הדין להיות בוררים. במקום שאני ואתה נחכה שלוש-ארבע שנים בבית משפט אזרחי, נלך לבית דין רבני – זה נגמר הרבה יותר מהר והרבה יותר יעיל".

לעומתו, וידרמן הביע חשש מהפעלת לחץ בחוזים: "כשיש לך מעסיק שאומר לך עכשיו בחוזה אחיד... 'כל אי הסכמה בנוגע לחוזה תתברר בבית הדין הרבני', כחילוני אצטרך לחתום על זה כי זה חוזה אחיד. אנחנו שוב צריכים לממן את מפעלי הג'ובים הרבניים האלה".

נכט תמך בזכות הבחירה: "אם שני אנשים מבוגרים בסופו של יום רוצים לעשות איזשהו מעשה... אם יש בחירה חופשית אמיתית של שני אנשים, הם יכולים לבחור ללכת מבחינתי להידיין על פי חוקי הפוקימון".

קידום רינה סבן: דריסה של הדרג הפוליטי?

נושא נוסף שעורר ויכוח הוא קידומה של רפ"ק רינה צבן לדרגת ניצב, בעקבות החלטת בית המשפט ובניגוד לדעתו של השר בן גביר.

יואלי תקף את מעורבות מערכת המשפט: "כמו שיצחק עמית מונה לנשיא בית המשפט העליון בהוראת בית המשפט ולא בחתימת השר, אז גם פה בית המשפט מקדם אותה לדרגה ולא השר... הוא שולט על שלוש רשויות: המחוקקת, המבצעת וגם לפעמים השופטת".

סרגובסקי הביע דאגה מהפוליטיזציה של המשטרה: "ברגע שיש מעורבות פוליטית כל כך חזקה במשטרה... זה לוקה, זה מסריח קצת, זה נראה לא טוב. גם נראה לא טוב שבית המשפט מתערב".

צל"ש או טר"ש: סיכום השבוע

בפינת "צל"ש או טרש", חברי הפאנל העניקו את ציוניהם לאירועי השבוע: