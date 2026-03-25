רוטמן בטענה חריגה על איש הימין: "הוא קפלניסט"

יו"ר ועדת חוקה וחבר הכנסת שמחה רוטמן, השתתף בפודקאסט 'שומר הסף' והתעמת עם פרופסור משה כהן-אליה, שמחתים אזרחים על עצומה הקוראת להטיל סנקציות על יצחק עמית והיועמ"שית.

בדבריו הוא טען: "משה כהן אליה, אם לוקחים 3 שנים אחורה, הוא הפגין בקפלן נגדי. הוא עושה את מה שקפלן עשו, אז הוא קפלניסט רק מימין".

עוד הוסיף רוטמן: "האלימות היא מפלטם האחרון של חסרי היכולת, גם סנקציות זה אלימות. כאשר אתה מאבד את הריבונות, אין דרך חזרה. במעשה הזה שלך אתה אומר לטראמפ שביבי אפס וחלש".

מנגד, הפרופסור השיב לו: "אתה לא תנצח, יצחק עמית כל הזמן יזיז את השער. אני אעשה את זה בכל מקרה, אני לא שואל אתכם.

אני הולך להיכנס באמ אמא שלהם".