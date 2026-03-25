יובל אלבשן מעריך: האם הרצוג יעניק חנינה לנתניהו?

פרופסור יובל אלבשן התייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, וטען: זה מה שהרצוג יעשה

פרופ' יובל אלבשן התייחס היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, ולהמלצת השר עמיחי אליהו לנשיא הרצוג להעניק את החנינה.

בדבריו הוא אמר: "השר עמיחי אליהו בעצם אומר את מה שמחלקת החנינות אומרת - שאין בעיה לתת לנתניהו חנינה, והנתיב הוא ציבורי, לא אישי. השיקול הוא אינטרס ציבורי: לסיים את הסאגה, להביא פיוס ואיחוי קרעים בעם. למעשה אין כאן עניין של הודאה או חרטה - רק הנתיב הציבורי חשוב. במובן הזה, הוא צודק".

עוד הוא הוסיף: "לדעתי, אין צורך בחנינה. הנזק כבר נעשה. גם אלו הסבורים שהוא אשם וגם אלו הסבורים אחרת צריכים לקבל את פסק הדין הסופי, כדי לדעת את האמת המשפטית לפחות".

עוד הוא נשאל האם לדעתו הנשיא הרצוג יעניק חנינה, וכך הוא השיב: "להערכתי הוא ישתמש ביכולת שלו לתת חנינה כדי להגיע לאיזה שהוא הסכם של עיכוב הליכים"