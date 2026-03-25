מה קורה כשנתקעים בדרך לליל הסדר? הסיפור הזה יפתיע אתכם

ספרו החדש של ליאור אנגלמן, "צומת מסובים", חוזר לסיפורים הקצרים ומחבר בין מעגל השנה היהודי לרגעים אנושיים מרגשים - מהפקקים של ליל הסדר ועד שבר של ראש השנה

עבור מי שעוקב אחרי היצירה של הרב ליאור אנגלמן, כל ספר חדש הוא בגדר בשורה משמחת. בספרו האחרון, "צומת מסובים", אנגלמן חוזר לזירה שבה הוא מצליח לזקק רגשות עזים לכדי דפים ספורים: פורמט הסיפור הקצר.

הספר בנוי על ציר מעגל השנה היהודי - כל שער מוקדש לחג, יום זיכרון או צום, ומפגיש את הקורא עם דמויות וסיטואציות שבהן המועד הופך לנקודת בירור פנימית עמוקה.

ליל סדר תקוע

הסיפור שמעניק לספר את שמו, "צומת מסובים", נוגע בעצב ישראלי מוכר: הניסיון "לנצח" את העומסים בערב ליל הסדר. אנגלמן מתאר משפחה שיוצאת בכוונה בשעה מאוחרת כדי לחמוק מ"הפקקים הקדושים", אך מוצאת את עצמה תקועה באמצע כביש החוף - רחוקה מהיעד ומהמצות.

דווקא בתוך המבוי הסתום הזה מתרחש מפגש אנושי מרגש של ערבות הדדית, שבו אנשים זרים מושיטים יד ועזרה. מה שקרה באותו ליל סדר נשאר לקורא לגלות, אך ברור שמשהו עמוק השתנה שם - אולי אפילו כתשובה לשאלה "מה נשתנה".

הספר צילום: כריכת הספר.

רגע של שבר ורגע של תקווה

בסיפור אחר, "תקיעה גדולה", המוקדש לראש השנה, אנגלמן נוגע בפצע פתוח של רבים. הוא מתאר קהילה שמחליטה להחליף את בעלי התפקידים בתפילה, מתוך תחושה קשה שתפילות ראש השנה של שנת תשפ"ד לא הצליחו למנוע את אסון שמחת תורה.

כאשר הבעל-תוקע החדש אינו מצליח להפיק קול מהשופר ברגע האמת, נוצר רגע מזוקק של שבר - כזה שמוביל בסופו של דבר גם לתקווה, דרך דמות מפתיעה שמצליחה להוציא את הקול המיוחל.

תקיעת שופר צילום: (צילום: דוד כהן\פלאש 90)

דמויות מהחיים עצמם

אחת הגדולות של אנגלמן היא היכולת לעבור בין משלבים וסגנונות כתיבה, תוך שמירה על רגישות לעולם הפנימי של גיבוריו. התיאורים יוצרים תחושת קרבה, כך שגם הקורא מרגיש שהוא מכיר את הדמויות - מהשכונה, מהמילואים או מהספסל בבית הכנסת.

הגיבורים מתמודדים עם אתגרים מורכבים, אך אינם מרימים ידיים. הם מחפשים דרך לחיות לצד הקושי - והחיפוש הזה עצמו יוצר נקודת מבט חיובית ומנחמת.

ספר שמעניק רגע של נשימה

במיוחד בימים אלו, "צומת מסובים" הוא ספר שמעניק רגעים קטנים של חיזוק לנשמה. בין אם קוראים אותו ברצף ובין אם פותחים סיפור לפי מועדי השנה, מדובר בחוויה שמחברת בין החגים לבין החיים עצמם ומשאירה את הקורא עם מחשבה עמוקה ותחושה טובה.

צומת מסובים, ליאור אנגלמן. 253 עמ', הוצאת כנרת זמורה