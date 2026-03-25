רחל אליצור: "הקולנוע חרדי מביא סיפורים שלא סופרו"

הבמאית רחל אליצור מספרת על הדרך מילדות חרדית בלי קולנוע אל הסרטים מסכת פאה וליל כלולות ועל הניסיון להביא למסך את קולן של נשים חרדיות. סינמה שו"ת פרק 36

בפרק 36 של סינמה שו״ת פודקאסט הקולנוע של אתר סרוגים מארח אבי לודמיר את הבמאית והיוצרת החרדית רחל אליצור לשיחה על יצירה מתוך עולם שבו כמעט ואין קולנוע.

אליצור מספרת על הדרך שעשתה מילדות חרדית ללא טלוויזיה או סרטים ועד ליצירת סרטים דוקומנטריים אישיים שמביאים למסך סיפורים מורכבים מתוך החברה החרדית.

הסרט הראשון עסק במשמעות הפאה בעולם החרדי

אליצור גדלה בבית חרדי שבו החשיפה לתרבות חזותית הייתה כמעט אפסית. רוב התרבות שספגה הייתה דרך ספרים והיא עצמה החלה לכתוב סיפורים כבר בגיל צעיר מאוד.

במשך שנים הייתה בטוחה שהעתיד שלה נמצא בכתיבה ספרותית עד שמפגש מקרי עם סרטים של תלמידי בית הספר מעלה פתח בפניה עולם חדש. למרות שלא הכירה כמעט את השפה הקולנועית היא נרשמה ללימודי תסריטאות במעלה ושם נחשפה לראשונה לעולם הקולנוע.

לדבריה המעבר מכתיבה ספרותית לכתיבה קולנועית היה שינוי גדול. במקום תיאורים ארוכים היה צריך לחשוב במונחים של תמונה פעולה וסאונד. בתוך הלימודים היא גם גילתה שהסיפורים שמעניינים אותה שונים משל רוב הסטודנטים סביבה וכי הקול הייחודי שלה נמצא דווקא בעולם שממנו באה החברה החרדית.

הרעיון לסרטה הראשון מסכת פאה נולד מתוך שאלה אישית על משמעות הפאה בעולם החרדי. מה שהתחיל כרעיון קטן במסגרת לימודים הפך בהמשך לפרויקט דוקומנטרי שנעשה במשך ארבע שנים. אליצור מספרת על תהליך עבודה מורכב שכלל עשרות רבות של שעות צילום חיפוש אחר דמויות והתמודדות עם נושא רגיש בתוך החברה שממנה היא מגיעה.

פעם ראשונה שסרט של יוצרת חרדית הוקרן בדוקאביב

הסרט הפך למסע אישי אך גם ציבורי. אליצור ביקשה להביא למסך קולות של נשים חרדיות שבדרך כלל כמעט ואינן מופיעות בקולנוע. כשהסרט הוקרן בפסטיבל דוקאביב זו הייתה הפעם הראשונה שסרט של יוצרת חרדית הוצג במסגרת הפסטיבל רגע שהפך עבורה לנקודת מפנה.

סרטה הבא ליל כלולות עסק בנושא רגיש אף יותר החוויה של זוגות חרדים בליל הכלולות. הסרט בנוי מסיפורים מוקלטים של גברים ונשים לצד ויזואליה שנבנתה סביב טקס החתונה החרדי. אליצור מספרת כי במשך זמן רב הייתה בטוחה שלא ניתן בכלל לעשות סרט כזה עד שמצאה דרך קולנועית שתאפשר לספר את הסיפור בלי לחשוף את הדמויות.

העבודה על הסרט הייתה ארוכה במיוחד וכללה שנים של תחקיר הקלטות ועריכה. בסופו של דבר נוצר סרט שמפרק את טקס החתונה החרדי למרכיבים הקטנים שלו ומאפשר לשמוע סיפורים אינטימיים שבדרך כלל אינם נאמרים בקול.

ידעתי שאני עוסקת בנושא נפיץ

עם יציאת הסרט הוא עורר תגובות רבות גם ביקורת וגם תמיכה. אליצור מספרת כי ידעה מראש שהיא נוגעת בנושא נפיץ אך הרגישה חובה לעסוק בו. לצד ביקורות קשות הגיעו גם תגובות מאנשים שסיפרו שהסרט פתח שיחה חשובה על נושא שבדרך כלל נשאר מוסתר.

מעבר לעשייה הקולנועית אליצור פועלת גם לקידום יוצרות חרדיות. היא הקימה את המיזם חרדיות יוצרות קולנוע קהילה שמחברת בין יוצרות חרדיות לבין קרנות וגופי שידור ומנסה לסייע להן להתמודד עם הפערים בין העולם החרדי לבין תעשיית הקולנוע.

בנוסף לכך היא משמשת כיושבת ראש ועדת הקולנוע במפעל הפיס תפקיד שבמסגרתו היא צופה בעשרות סרטים ישראליים בכל שנה ומעורבת בהחלטות על מענקי פוסט פרודקשן והפקה.

בסיום השיחה מספרת אליצור כי היא כבר עובדת על כמה פרויקטים חדשים במקביל. בין היתר סרט דוקומנטרי חדש שעוסק בדמותו ובהשפעתו של החזון איש וסרט עלילתי באורך מלא שנמצא בשלבי הפקה. במקביל היא מפתחת גם סדרת דרמה חדשה ועובדת על סרט קצר נוסף.

כך מצטיירת דמות של יוצרת שנמצאת בתחילת דרך ארוכה אך כבר הצליחה להביא למסך קולות וסיפורים שכמעט לא נשמעו קודם בקולנוע הישראלי.