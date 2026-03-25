סער למועצת הביטחון: 3,500 שיגורים מלבנון מאז הפסקת האש

שר החוץ גדעון סער במכתב חריף לנשיא מועצת הביטחון: "חיזבאללה הפר את כל ההבנות". סער חשף כי מאז הפסקת האש שוגרו מעל 3,500 רקטות וחשף את הסכום הדמיוני שהעבירה טהראן לארגון הטרור

שר החוץ גדעון סער שיגר היום (רביעי) מכתב רשמי לנשיא מועצת הביטחון של האו"ם, מייקל וולץ, בו התריע על ההסלמה החמורה בגבול הצפון.

סער הדגיש כי מאז ה-2 במרץ 2026, חיזבאללה מנהל מתקפות מתואמות נגד אזרחים בשליחות טהראן, תוך הפרה של החוק הבינלאומי והחלטות האו"ם.

השר חשף נתונים קשים: מאז תחילת החודש שיגר הארגון למעלה מ-3,500 רקטות וכטב"מים לעבר ישראל. רק אתמול נרצח נוריאל דובין, בן 27, מפגיעת טיל.

אחד הנתונים המרכזיים במכתב נוגע למעורבות האיראנית: טהראן העבירה לחיזבאללה סכום עתק של כ-1.2 מיליארד דולר מאז כניסת הפסקת האש לתוקף בנובמבר האחרון.

סער תקף את ממשלת לבנון על חוסר פעולתה וטען כי "הכישלון שלה לפעול נגד תשתיות חיזבאללה מוכיח חוסר רצון וחוסר יכולת לטפל בארגון הטרור".

בסיום המכתב הציב שר החוץ שלוש דרישות: גינוי חיזבאללה כארגון טרור , פירוקו מנשק על ידי שלטונות לבנון , והטלת אחריות ישירה על איראן