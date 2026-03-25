הפיג'מות חוזרים – אבל למקלט: האיחוד המפתיע ב"ארץ נהדרת"

"הפיג'מות" חוזרים למסך, אבל הפעם בממ"ד: אלי פיניש, רועי בר נתן וגאיה באר גורביץ' נכנסים לנעלי השלישייה המיתולוגית במחווה סאטירית ומדויקת

ז' ניסן התשפ"ו
מערכון בארץ נהדרת צילום: קשת 12

איחוד מפתיע וחיקויים שדומים באופן מפחיד: הערב (רביעי) בתכנית "ארץ נהדרת" , צפוי רגע של נוסטלגיה טהורה מהול במציאות הישראלית המורכבת. השחקנים אלי פיניש, רועי בר נתן וגאיה באר גורביץ' נכנסים לנעליהם של חברי להקת "הפיג'מות" המיתולוגית – אילן, עודד וקובי.

הסדרה, שהפכה לסמל של שנות האלפיים עם הדירה ברחוב מזא"ה בנתניה, מקבלת עדכון לימי המלחמה: הפעם השלישייה לא חוגגת על הבמה או בדירה, אלא מוצאת את עצמה במקלט. בסרטון הקידום נראים השלושה כשהם שרים את המנון הסדרה המוכר "אז תבואו למקלט של הפיג'מות", בשינוי קל של המילים שמתכתב עם המצב הביטחוני.

קשת 12

נראה שמדובר במחווה מדויקת להפליא, שמשלבת בין געגוע לילדות של פעם לבין הסאטירה החד של "ארץ נהדרת" על ההווה. יהיה מעניין לראות אם יופיעו גם דמויות נוספות (כמו גרי המבורגרי) והאם המערכון יצליח לשמור על ההומור ה"נונסנסי" שאפיין את הסדרה המקורית

הפיג'מות ארץ נהדרת קשת 12

