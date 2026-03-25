הח"כ מהליכוד על דובר רה"מ: "זו לא סערה שתחלוף"

חבר הכנסת מהליכוד תוקף את הניסיונות להשאיר את אגמון בתפקידו בעקבות "אמירותיו הנאלחות": "זו לא סערה שתחלוף, כבודם של רבים מונח על הכף"

חבר הכנסת אלי דלל (הליכוד) יוצא היום (רביעי) במתקפה חריפה נגד המשך העסקתו של זיו אגמון בשירות המדינה, וקורא להפסקת עבודתו המיידית ללא אפשרות למעבר לתפקיד אחר. דלל מבהיר כי השמועות על ניסיונות להשאיר את אגמון במערכת הן חציית קו אדום מול הציבור שנפגע מאמירותיו, וכי לא יאפשר לנושא לרדת מסדר היום הציבורי עד למיצוי הדין.

"אני שומע על ניסיונות להשאיר את זיו אגמון בתפקידו או אולי להעבירו למקומות אחרים בשירות הציבורי", כתב ח"כ דלל בהודעה שפרסם.

לדבריו, "לאדם שמתבטא באמירות נאלחות שכאלה - אין מקום בשירות הציבורי. בשום מקום בשירות הציבורי".



עמית סגל משתלח בעיתונאית: "היא הדבר הכי טיפש בתקשורת"

דלל הוסיף והתריע כי לא מדובר באירוע חולף: "זו לא סתם סערה ציבורית שניתן יהיה לתת לה לחלוף ולהשיב את הדברים על כנם".

"כבודם של רבים מדי מונח פה על הכף", סיכם חבר הכנסת מהליכוד, "זיו אגמון צריך להיות מפוטר לאלתר מהשירות הציבורי".

בהקלטות שחשף עמית סגל, נשמע אגמון אומר "עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו, מאפריקה. בבון זה קוף"

"ואטורי זה בבון, אלי רביבו מרוקאי מפגר", נשמע אגמון אומר בהקלטות. "אלי דלל כלומניק. לא ברור איך האנשים האלה נבחרים לכנסת. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה".

אגמון לא חסך ביקורת גם ממשפחת נתניהו ואמר: "כשאמסלם דיבר על רולקסים, הוא שכח שאשת ראש הממשלה עם תיק דיור ששווה כמו רולקס".

הדובר אף תקף את נתניהו עצמו כשתהה מדוע האופוזיציה לא מנצלת את מצבו הרפואי: "ביבי התעלף בכיפור. למה לפיד לא מנגן על זה שהוא כבר זקן?".