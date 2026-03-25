קק"ל מודיעה על סגירה מיידית של כל היערות והאתרים ברחבי הארץ

פסח של אחריות לאומית: בהתאם להנחיות פיקוד העורף, הציבור מתבקש לא להגיע לכלל היערות ואתרי קק"ל עד להודעה חדשה

קרן קימת לישראל מודיעה היום (ד') על סגירה מלאה של כלל היערות, הפארקים, מסלולי הטיול וחניוני הדרכים של הארגון בכל רחבי הארץ. ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת מצב ביטחונית ובהתאם להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף, מתוך כוונה למנוע התקהלויות בשטחים פתוחים שאינם ממוגנים.

בקק"ל מדגישים כי האיסור על הכניסה ליערות נכנס לתוקף באופן מיידי והוא חל על כלל הציבור, לרבות מטיילים, רוכבי אופניים וקבוצות מאורגנות, וזאת עד להודעה חדשה. ההחלטה מגיעה בסמוך לחג הפסח, מועד שבו פוקדים בדרך כלל מיליוני ישראלים את יערות קק"ל.

יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי: "בימים אלו, האחריות לשלומם של אזרחי ישראל היא המשימה העליונה הניצבת לנגד עינינו. ההחלטה לסגור את היערות והפארקים של קק"ל ברחבי הארץ, דווקא בערבו של חג הפסח, היא החלטה מורכבת אך הכרחית לשמירה על חיי אדם. יערות ישראל הם מרחב של חופש ושפיות עבור הציבור, אך בעת הזו, החוסן הלאומי נמדד קודם כל במשמעת ובערבות הדדית. אנו פועלים בתיאום מלא עם גורמי הביטחון כדי להבטיח שנוכל לשוב ולארח את עם ישראל בשבילי הארץ בביטחון מלא, ברגע שהמצב יאפשר זאת".

ירון אוחיון, מנהל מפ"ק בקק"ל: "אנו נמצאים בסיטואציה שמחייבת אותנו לנקוט בצעדים המחמירים ביותר כדי לשמור על חיי אדם. יערות ישראל הם הבית השני של כולנו בחג הפסח, אך המצב הביטחוני בשטח אינו מאפשר שהייה בטוחה בהם. שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל עומדים מעל לכל שיקול אחר. אנו מבקשים מהציבור לגלות אחריות מרבית, להישמע להנחיות פיקוד העורף ולא להגיע ליערות ולאתרים בשום פנים ואופן. בטיחות המטיילים היא הקו האדום שלנו."















