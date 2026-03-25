אחרי ההדחה: כוכבת "המירוץ למיליון" חושפת הריון

אמונה זינגבוים, שכיכבה בעונה הנוכחית של "המירוץ למיליון", חושפת היום (רביעי) כי היא בהריון - ומשתפת רגע מתוק עם בתה הקטנה שהופכת לאחות גדולה

אחרי שהשתתפה בעונה הנוכחית של "המירוץ למיליון" והודחה מוקדם מהצפוי, אמונה זינגבוים מפתיעה עם בשורה משמחת במיוחד - הריון שני.

אמונה ונריה זינגבוים, ילדיה של אשת העסקים חווה זינגבוים, היו בין הזוגות המסקרנים של העונה. השניים נכנסו למירוץ עם לא מעט ציפיות, אך סיימו את דרכם כבר במקום ה-12. למרות ההדחה המוקדמת, הם הצליחו למשוך תשומת לב ולהפוך לזוג מדובר.

אמונה ונריה צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

הבשורה המרגשת

היום (רביעי), אמונה שיתפה פוסט אישי ומתוק במיוחד, שבו חשפה כי היא בהריון. לצד תמונה ביתית של בצק בהתפחה עם בתה הקטנה, כתבה: "לא רק הבצק תופח פה. האופה הקטנה שלי הופכת לאחות גדולה בעז"ה."

הפוסט גרף תגובות רבות, כשעוקבים וחברים מברכים את המשפחה על ההתרחבות.