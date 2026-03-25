אזעקות בחיפה ובקריות בעקבות שיגורים מלבנון

אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (רביעי) בחיפה, בעכו ובקריות בעקבות שיגורי רקטות מלבנון. בשלב זה לא דווח על נפגעים.

המטח הנוכחי מגיע אחרי שבמהלך הלילה שוגרו מספר מטחי רקטות מלבנון לעבר הצפון, כשעל פי ההערכות נורו כ-30 רקטות על ידי חיזבאללה. אתמול בערב ארגון הטרור שיגר 38 רקטות מלבנון, כשאישה בת 27 נהרגה מפגיעת רקטה בצומת מחניים שבגליל העליון. שני בני אדם נוספים נפצעו מהירי, ופונו לבית החולים כשמצבם קל.

בתגובה, צה"ל תקף שורת מטרות של חיזבאללה ברחבי לבנון במהלך הלילה, בהן מפקדת טרור בדאחייה ותשתיות טרור של חיזבאללה. בנוסף, הותקפו מספר תחנות דלק של חברת "אלאמאנה" שנשלטו על ידי ארגון הטרור.

בצה"ל הסבירו כי "תחנות הדלק שימשו כתשתית כלכלית משמעותית לפעילות טרור, שימשו לתדלוק משאיות המובילות אמצעי לחימה ומחבלים, והכניסו לארגון הטרור חיזבאללה רווחים בהיקף של מיליוני דולרים למימון פעילותו. זוהי דוגמה נוספת לניצול אזרחי מדינת לבנון על ידי חיזבאללה, שפועל בחסות אזרחית לקידום מתווי טרור".