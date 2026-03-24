הותר לפרסום: נוריאל דובין היא האישה שנרצחה בצפון

הותר לפרסום: נוריאל דובין בת ה-27, ממושב מרגליות, היא האישה שנהרגה בירי מלבנון בצומת מחניים שבגליל העליון.





מוקדם יותר הערב, חיזבאללה שיגר 38 רקטות מלבנון לעבר יישובי הצפון. במטח הכבד נקבע מותה של פצועה אנוש ועוד 2 אנשים נפצעו קל.





במקביל נורו טילים מאיראן לצפון הארץ, 2 אנשים נפצעו קל בצפת. ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר הגליל העליון, צוותי מד"א טיפלו במקום ב-2 פצועים מרסיסי זכוכיות במצב קל, שלא נזקקו לפינוי לבית החולים.

ממד"א נמסר: "בהמשך לירי לעבר צפון הארץ, בגזרם דרום עמק החולה, צוותי מדווחים על אישה כבת 30 ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית קשה, וקובעים את מותה במקום. צוותי מד"א נוספים מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 נפגעים במצב קל עם פציעות מרסיסים".



