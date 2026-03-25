היסטוריה בשומרון: החלו העבודות על הכפלת הכביש המרכזי

החלו עבודות נתיבי ישראל להכפלת כביש חוצה שומרון בעלות חצי מיליארד ש"ח. ראש מועצת שומרון יוסי דגן המוביל את הפרוייקט מזה כעשור, הודה לשרים סמוטריץ' ורגב ואמר: "כביש מהיר דו נתיבי מת"א לצומת תפוח ובהמשך עד כביש הבקעה - זו מהפכה של ממש, בדרך למיליון תושבים בשומרון!"

לאחר שנים של עבודה מאומצת, הבוקר החלו בשטח העבודות להכפלת כביש חוצה שומרון, במקטע שבין כיכר אריאל לצומת תפוח.

העבודות על כביש חוצה שומרון צילום: מועצה אזורית שומרון

מדובר בפרוייקט תחבורתי אסטרטגי, שיוצא לדרך לאחר עשור של ריכוז מאמץ בהובלת המועצה האזורית שומרון. לפני כחודשיים נחתם היתר הבנייה על ידי לשכת התכנון במנהל האזרחי וחברת נתיבי ישראל ועלותו מוערכת בכ-500 מיליון ש"ח, הכביש צפוי לחולל שינוי מהותי במערך התחבורה באזור.

יוסי דגן: " בשורה ענקית בדרך למיליון בשומרון"



ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך על המהלך ואמר כי מדובר באירוע בעל משמעות דרמטית לפיתוח האזור: "כביש חוצה שומרון הוא עורק חיים מרכזי בשומרון. עליית הדחפורים הבוקר לקרקע, היא בשורה ענקית בדרך למיליון בשומרון. אנחנו מממשים את החזון של תחבורה מתקדמת, בטוחה ונגישה שמאפשרת צמיחה אמיתית להתיישבות".





עוד הוסיף: "אני מבקש להודות לשרת התחבורה מירי רגב, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', למנהלת ההתיישבות, למנכ"ל 'נתיבי ישראל' ניסים פרץ, לסמנכ"ל הנדסה ופיתוח בנתיבי ישראל גדי מארק, לישראל

אפריאט קמ"ט תחבורה, למתניה שפירא ממועצת יש"ע, לרפי אביטל ממונה התחבורה במועצה ולכל התושבות והתושבים היקרים שפועלים יחד איתנו. זהו יום חג לשומרון וצעד אסטרטגי נוסף בדרך ליעד שלנו: מיליון תושבים בשומרון".