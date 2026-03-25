תמורת 1,170 דולר: נער בן 14 מואשם בריגול עבור איראן

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד נער בן 14 המואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לאויב, זאת אחרי שביצע משימות בתשלום עבור גורמים איראניים. כל הפרטים

מרגל בן 14: פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי לנוער בתל אביב כתב אישום נגד נער כבן 14 מאזור המרכז, המואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד. זאת לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, כשעל פי החשד מדובר בגורמים איראניים.

בכתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד לבנת מלמד מפרקליטות מחוז ת"א, נאמר כי "באפריל 2025 פנה הקטין לאיש קשר בקבוצת טלגרם במענה להודעה לגבי עבודה בה התעניין, והשניים סיכמו כי הקטין יבצע משימות בתמורה לתשלום במטבעות קריפטוגרפיים שיועברו לארנק דיגיטלי".

המשימות שהקטין ביצע עבור איש הקשר והסוכנים האחרים כללו בין היתר: ריסוס כתובות גרפיטי "אנחנו מחויבים לברית" במספר אזורים ברחבי תל אביב ועל גבי רכבים; צילום סרטונים של מספר דקות ברחובות הסמוכים לבית החולים איכילוב ושכונות ברמת גן.

הקטין נדרש גם לצלם סרטון של קו הרקיע של תל אביב, ובו תיאור מיקום בניין הקריה, וכן התבקש לשכור דירה בסמוך לקריה בתל אביב. בתגובה שלח הקטין תמונה של דירה להשכרה ושוחח עם מספר בעלי דירות באזור מגוריו שהתאימו לדרישה.

בנוסף, התבקש הקטין לרסס על ביתו של שר החוץ גדעון סער כתובת גרפיטי: "אנחנו נוקמים בתורו! ילדי רוחאללה", ולהכין סרטון המתעד התנהלותו של שר החוץ. הקטין מסר כי לא יכול לעשות זאת מכיוון שהוא בלימודים, ושיוכל לבצע את המשימה בחופש.

במהלך התקופה, ולבקשת הגורמים העוינים, פתח הקטין ארבעה ארנקים דיגיטליים - אליהם העבירו אנשי הקשר למעלה מ-1,170 דולר בסך הכל, כתמורה לביצוע המשימות. לאחר שנחקר במסגרת תיק זה, ניסה הקטין לגרום לחברו לכיתה לשקר בחקירתו ולומר בכזב שהוא זה שהעביר לו את רוב סכומי הכסף שנתפסו בארנקים הדיגיטליים שלו.