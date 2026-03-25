מלחמה בצל הסערה: כך צה"ל מתמודד עם מזג האוויר בצפון

לוחמי יחידת הניוד של חטיבת "ההרים" לקחה חלק בכל המבצעים בדרום לבנון ופועלת לאפשר תנועה מהירה לכוחות בתנאי מזג אוויר קשים. גורם ביטחוני סיפר לסרוגים על ההישגים של היחידה

בזמן ש-4 אוגדות פועלות בדרום לבנון, וכשמדברים על חיסולים והשמדות, יש מי שדואג מתחת לרדאר גם לנייד את כלל המערכות. כך, תוך כדי פעילות, פגשנו את לוחמי יחידת הניוד של חטיבת 'ההרים' (810) - יחידה ייעודית המתמחה בנהיגה מבצעית בתוואי הררי מורכב, הכולל שטחי סלע, שלג, קרח וצירים קשים לתנועה.

מסתבר כי מאז תחילת המערכה מול חיזבאללה, היחידה לקחה חלק בכלל המבצעים של החטיבה בפעילויות מעבר לגבול בלבנון, ומהווה מרכיב חיוני ביכולת התנועה של הכוחות בשטח. בזכותה מתאפשרת תנועה מהירה, בטוחה ומדויקת של לוחמים ואמצעים, גם בתנאים מאתגרים במיוחד.

גורם בטחוני הסביר לסרוגים כי יחידת הניוד ההרית, שהוקמה בחודשים האחרונים ונמצאת בתהליך התעצמות ופיתוח מואץ, כבר רשמה הישגים מבצעיים מרשימים בפעילות מעבר לגבול.

בתוך כך, יחידת הניוד הפכה לאחד הכוחות המשמעותיים בחטיבה, כשהיא מאפשרת רציפות מבצעית ותמיכה קריטית ללוחמים בשטח. אין ספק שזהו עוד גורם מכריע בהצלחת המשימות בגזרה הצפונית.