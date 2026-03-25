מכה לחיזבאללה: צה"ל השמיד מפקדות עם אמצעי לחימה בדרום לבנון

כוחות אוגדה 36 ממשיכים להעמיק את הפגיעה בתשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון: חוסלו מחבלים והושמדו מפקדות בהן נמצאו אמצעי לחימה של ארגון הטרור. צפו בתיעוד

הפעילות של צה"ל בדרום לבנון נמשכת, כשכוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת מרחב האבטחה. הבוקר (רביעי) פורסם תיעוד המראה כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 השמידו מחסן אמצעי לחימה.

לפי הודעת דובר צה"ל, לאחר התקיפה זוהו מספר מחבלים שברחו מהמחסן וחיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת הכוחות.

במקביל נאמר כי כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני השמידו מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן אותרו אמצעי לחימה רבים ששימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בנוסף, הכוחות חיסלו מחבל חמוש בנשק מסוג RPG וקלצ'ניקוב, שהתקרב למרחב בו הכוחות פועלים.