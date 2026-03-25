חבר הליכוד בפנייה רשמית לנתניהו: "תדיח את זיו אגמון לאלתר"

ח"כ אליהו רביבו שלח הבוקר (רביעי) פנייה רשמית לראש הממשלה בנימין נתניהו, בה קרא לפטר את הדובר שלו זיו אגמון. זאת בעקבות החשיפה המזעזעת של עמית סגל אמש בה הוצגו הציטוטים של אגמון תוקף את חברי הליכוד - ביניהם גם את רביבו עצמו, שכונה "מרוקאי מפגר".

"אמש פרסם עמית סגל כתבת תחקיר מזעזעת שכוללת ציטוטים של זיו אגמון, דובר ראש הממשלה ומ"מ ראש הסגל, מתבטא בצורה פוגענית, משפילה וגזענית כלפי יוצאי עדות המזרח, כלפי תנועת הליכוד ואף כלפיי באופן אישי כבן לעדה המרוקאית המפוארת" נכתב.

"כידוע, מרבית בוחרי הליכוד לאורך השנים הם מזרחים מסורתיים ועממיים כמוני. מאות התגובות שאני מקבל מאז פרסום הכתבה מעידים על היקף ועומק הזעזוע שאנו חשים למשמע דברי הבלע והזלזול העולה מדבריו" הוסיף רביבו. "כמי שמכיר מקרוב את יחסך החם והערכתך כלפי יוצאי עדות המזרח בכלל ולהוריי בפרט, אני משוכנע שאתה חש בדיוק את אותן התחושות".

בסיכום רביבו אמר לנתניהו כי "אני סמוך ובטוח שאתה מתנער מהדברים החמורים, על כן אני מצפה שתדיח אותו לאלתר משלל תפקידיו ושתבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי אין מקום לו ולדומיו בתנועת הליכוד ובמערכת הציבורית בכלל".