ירון אברהם מגיב לסערה החדשה: "לדפוק את הראש בקיר!"

ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, התייחס הערב(שלישי) לחשיפה של עמית סגל, על דבריו המזעזעים של דוברו של דובר ראש הממשלה נתניהו זיו אגמון, נגד מזרחים, חברי הליכוד ונתניהו עצמו.

בדבריו כתב אברהם: "ראש הממשלה עוד לא מצא לנכון להתנער מהציטוטים הבזויים שהביא עמית סגל, שאותם זיו אגמון לא הכחיש עד לרגע זה. לפעמים צריך לדפוק את הראש בקיר כדי להאמין שאנחנו ב-2026. על החתום, בבון גאה".

נזכיר כי בדבריו הוא אמר: "לא טוב שפתחו את מרוקו לתיירות ישראלית, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף".

"(ניסים) ואטורי זה בבון, (אלי) רביבו – מרוקאי מפגר. לא ברור איך האנשים האלה נבחרים לכנסת. אלי דלל – כלומניק. מי היה מכיר את האנשים האלה? איזה בבונים. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה ולגמור את הפריימריז".



