יהודה לוי בעננים: זו הבשורה שחיכתה לו הבוקר

באותו שבוע בו יהודה לוי בישר על הולדת בנו, הוא חווה רגע פחות משמח בפאן במקצועי. הבוקר חיכתה לו בשורה משמחת ששיחררה אצו הרבה אוויר

בעוד שבפעם הקודמת שבה שתי התוכניות התעמתו ראש בראש היה זה גיא זוארץ ו"האח הגדול" שגרפו את מירב הצופים, אמש התהפכה המגמה לטובתו של יהודה לוי. תוכנית הריאליטי "המירוץ למיליון" בהגשתו של לוי בקשת 12 כבשה את המקום הראשון עם נתון מרשים של 19.6% רייטינג, ובכך ניצחה את זוארץ והצופים של "האח הגדול" ברשת, שהסתפקו ב-17.1%.

במקביל למאבק בצמרת, תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 בהגשת ינון מגל ממשיכה להציג נוכחות חזקה ויציבה עם 9.8%, נתון המציב אותה בפער ניכר מעל "זהו זה" בכאן 11 שהביאה למסך 6.5%. הפערים הללו משקפים את המשך התחזקותו של ערוץ 14 כאלטרנטיבה משמעותית בשעות הערב.

גם בגזרת מהדורות החדשות המצב נותר דומה, כאשר חדשות 12 שומרת על הובלה משמעותית עם 20.4%. בקרב על המקום השני, חדשות 14 ממשיכה לעקוף את הערוצים המתחרים עם 9.8%, בעוד חדשות 13 מציגה 7.3%, חדשות 11 עם 5.6% ומהדורת i24News מסתפקת ב-1.9%.