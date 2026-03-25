110 מיליון ש"ח: הממשלה אישרה חבילת סיוע ליישובי הצפון

בעקבות המלחמה בצפון: הממשלה אישרה אמש (רביעי) את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכוללת שורת צעדים משמעותיים לחיזוק העורף והרשויות המקומיות.

במסגרת ההחלטה, אושרה הקצאה של כ-60 מיליון ש"ח לרשויות קו העימות בטווח 0–9 ק"מ מגבול לבנון, לטובת "חיזוק החוסן, פעולות הפגה ומענה קהילתי". במשרד ראש הממשלה טענו כי הסיעו מוענק "כחלק ממדיניות ברורה: האויב מתפנה, והתושבים שלנו נשארים חזקים בבתים".

בנוסף, אושר סיוע מיידי בהיקף של כ-50 מיליון ש"ח לרשויות שנפגעו מטילים ופינו תושבים, לצורך מתן מענה ישיר לרשויות בהתמודדות עם האתגרים בשטח. הסיוע ניתן מעבר לפיצוי המלא של מס רכוש על הנזקים, ומעבר למימון הפינוי והשהות בבתי המלון עבור התושבים שמחוסרי קורת גג.

"החוסן של אזרחי ישראל ותושבי הצפון בפרט מעורר השתאות. מעבר לפיצויים לעסקים ולמועסקים, אישרנו תוספת משמעותית ליישובי קו העימות ולתושבים" אמר נתניהו. "אני מודה לאנשי משרדי ולשרים סמוטריץ', אלקין, וסרלאוף וסטרוק שפעלו בשיתוף פעולה כדי להביא את ההחלטה. נמשיך לסייע בכל דרך לקהילות שעומדות איתן במערכה ונמשיך לפגוע באויבינו בעוצמה".

"מדינת ישראל מחזקת את העורף, מחזקת את הרשויות ומעניקה גיבוי מלא לאזרחים. אנו ממשיכים לפעול במהירות, באחריות ובנחישות כדי לוודא שגם בעורף אף אחד לא נשאר לבד" הוסיף סמוטריץ'. "תושבי לבנון מתפנים ואזרחי ישראל נשארים בביתם ומפגינים נחישות ועוצמה."

"אני מודה לראש הממשלה וצוותו, לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, לשר במשרד האוצר האמון על שיקום הצפון והדרום זאב אלקין ולמינהלת תנופה ולשר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף על שיתוף הפעולה" הוסיף. "יחד, עם החוסן של אזרחי ישראל והגבורה של לוחמינו בחזית בעזרת ה' ננצח".