היערכות שיא בישראל: זה המהלך שחיזבאללה מתכנן

שיחות עם גורמי מודיעין של מדינה שכנה,חשפו בפני ישראל את התכנית של ארגון הטרור חיזבאללה

בזמן שהמתיחות בצפון נמשכת, גורמי מודיעין באחת המדינות השכנות חושפים הבוקר (ד') תוכנית מדאיגה של ארגון הטרור חיזבאללה. על פי הדיווח בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות, אחת המטרות המרכזיות של הארגון במערכה הנוכחית היא חטיפת חיילים ישראלים, במטרה ליצור קלפי מיקוח מול ישראל.

לפי הדיווח, בחיזבאללה מחפשים דרך "יצירתית" לבצע את זממם ומתמקדים באיתור נקודות תורפה בגזרה שבה סיכויי ההצלחה לחטיפה הם הגבוהים ביותר. המניע המרכזי למהלך, מעבר ליצירת לחץ על ישראל, הוא ניסיון של הארגון לשקם את הפופולריות שלו בתוך לבנון שנפגעה קשות במהלך המלחמה.

קלף מיקוח מול הכלא הישראלי

במערכת הביטחון מציינים כי לארגון הטרור יש אינטרס מובהק בשחרור מחבלים היושבים בכלא הישראלי. הבולט שבהם הוא קצין בכיר ביחידה הימית של חיזבאללה, שנחטף על ידי כוחות צה"ל בפשיטה חריגה בצפון לבנון לפני מספר חודשים.

אותם גורמי מודיעין סבורים כי חיזבאללה רואה בחטיפת חיילים כלי אסטרטגי שיכול להכשיל את המאמצים (הישראליים והפנים-לבנוניים) לפרק את הארגון מנשקו. בארגון הטרור מאמינים כי הישג מסוג זה יאפשר להם להגיע להסכם הפסקת אש בתנאים משופרים משמעותית לעומת ההסכם שהושג בנובמבר 2024.