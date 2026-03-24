עמית סגל בביקורת קשה: השמאל מתנהג בצביעות

פרשן חדשות 12, עמית סגל, התייחס הערב (שלישי) לביקורת הקשה מהשמאל נגד חקיקת חוק הבוררות בזמן מלחמה.

לדבריו, הוא לא מבין מדוע אסור לחוקק חוק בזמן מלחמה, אבל כן מותר לבטל חוק יסוד.

בפתח דבריו הוא אמר: "אני אציג את תמונת המצב כמו שהיא נראית מאגף ימין. בתחילת המלחמה, חודשיים וחצי משבעה באוקטובר, בג"ץ - כשחיילינו היו בחזית - ביטל את עילת הסבירות".

הוא הוסיף והזכיר כי "רק לפני שבועיים היועמ"שית קובעת שחייבים לנהל עכשיו את הדיון על איתמר בן גביר. קודם לכן יש את הסיפור עם עדות ברוורמן שלא היתה יכולה לחכות".

בדבריו הוא התייחס לטענות על קידום החקיקה בזמן המלחמה. "אני לא חושב שמדובר בתגובה לדברים האלה - אלא במשהו שהיה קורה בכל מקרה. בקואליציה אומרים 'ממילא יש בחירות עוד מעט. אם לא נעשה את זה עכשיו זה יתבטל - ומי תהיה הקואליציה הבאה?'".

"אישית אני חושב שאם ישראל במלחמת קיום, שני הצדדים היו צריכים לשים את חרבם בנדן לעוד קצת זמן - עד לאחר המלחמה. יש כאלה שבחסות התותחים הרועמים רוצים לקדם דברים ואני נגד זה - אבל משום מה אני מוצא את עצמי לבד כשמדובר בצעדים אחרים", חתם.