השר אליהו המליץ להרצוג להעניק חנינה לנתניהו

השר עמיחי אליהו המליץ לנשיא המדינה יצחק הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה נתניהו. במכתבו הוא מותח ביקורת קשה נגד היועמ"שית

לאחר שהבוקר (שלישי) מסר השר עמיחי אליהו לנשיא הרצוג את תשובתו בעניין השאלה האם יש להעניק חנינה לנתניהו, כעת מתפרסם, באופן לא מפתיע בכלל, שתשובתו חיובית.

כזכור, שר המשפטים יריב לוין העביר את הסמכות בהחלטה לשר אליהו, לאחר שטען כי הוא נמצא בניגוד עניינים.

במסמך מדגיש השר כי מוסד החנינה אינו תלוי בהכרח בהודאה באשמה או בחרטה מצד המבקש. לדבריו, מדובר בסמכות ריבונית רחבה של נשיא המדינה, שנועדה לאפשר הכרעות במצבים שבהם הדין היבש אינו נותן מענה מספק.

עוד נטען כי לפי הפסיקה הישראלית, לנשיא יש סמכות להעניק חנינה גם לפני הרשעה, וכי אין תנאי סף המחייב הודאה כתנאי להפעלת הסמכות.

עמיחי מותח ביקורת על חוות הדעת של מחלקת החנינות במשרד המשפטים, שהתנגדה למהלך. לטענתו, עמדת המחלקה שגויה משפטית ומוסדית, במיוחד בנוגע לדרישה להודאה באשמה.

לדבריו, המחלקה חרגה מתפקידה כשניסתה לקבוע מגבלות על סמכות הנשיא, והעניקה משקל יתר לשיקולים שאינם מחויבים בדין.

בהמלצתו הוא ציין שלושה נימוקים מרכזיים, הצורך לאפשר לראש הממשלה לנהל את המלחמה ללא הסחות דעת מההליך הפלילי, תרומתו הציבורית רבת השנים של ראש הממשלה לביטחון המדינה והרצון לאחות את הקרע הציבורי ולשקם את אמון הציבור במוסדות המדינה.

השר מדגיש כי מדינת ישראל מצויה בתקופה ביטחונית מורכבת, וכי ניהול משפט פלילי ממושך פוגע ביכולת ההנהגה להתרכז במשימות קריטיות.

במסמך מוזכרים גם סימני שאלה סביב ניהול ההליך המשפטי, בהם טענות על כשלים בחקירה ושימוש באמצעים בעייתיים. בנוסף, מצוין כי אף בית המשפט רמז לקשיים באישום השוחד.

במכתבו, מותח השר אליהו ביקורת חריפה גם על התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה, שלדבריו סירבה לשקול צעדים להקלה בהליך ואף התמהמהה במתן מענה לפניות בנושא.

לטענתו, התנהלות זו פוגעת באינטרס הציבורי ומעכבת את הטיפול בבקשת החנינה. בסיום המסמך קורא השר לנשיא הרצוג להפעיל את סמכותו החוקתית ולהעניק חנינה לראש הממשלה.







