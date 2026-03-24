לפיד: זו השאלה האמיתית על פרשת זיו אגמון

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס הערב (שלישי) לחשיפה של עמית סגל, על כך שדובר של ראש הממשלה נתניהו זיו אגמון, התבטא נגד ח"כים מהליכוד, נתניהו עצמו, שרה ויאיר ואף פתח באמירות גזעניות נגד ספרדים.



בדבריו כתב לפיד: "לשכת ראש הממשלה, תמונת מצב לאנשיו הקרובים ביותר, מרץ 2026: חשוד שהודה בלקיחת מאות אלפי דולרים ממדינה תומכת טרור, חשוד באונס, גזען מהסוג הנמוך ביותר, ומישהו שמקליט את כולם בסתר ונותן לתקשורת".

עוד הוא הוסיף: "‏הגזענות במעגל הכי קרוב ביותר של נתניהו היא ביזיון ללשכת ראש הממשלה. איך יכול להיות שעדיין יש אנשים שמדברים ככה?

‏ברור שראש הממשלה יפטר אותו אחרי שזה פורסם אבל השאלה האמיתית היא איך הוא התקדם ואיך הדיבור הזה מקובל במעגלים הכי קרובים לראש הממשלה?".