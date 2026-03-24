בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף לימים הקרובים

בתום הערכת מצב, דובר צה"ל הודיע כעת (שלישי) כי מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ליומיים נוספים, ותישאר בתוקף עד ליום חמישי, ה-26 במרץ 2026, בשעה 20:00.
על פי ההנחיות, יישובי קו העימות, גולן צפון, גולן דרום (ביישובים קצרין וקדמת צבי), הגליל העליון, מרכז הגליל, המפרץ, הכרמל (ביישובים דאלית אל כרמל ועספיא), מנשה (ביישובים אור עקיבא, חדרה, ג'סר א-זרקה, וחלק מיישובי מוא"ז חוף הכרמל), שרון, דן, ירקון, השפלה, ירושלים, ים המלח, שפלת יהודה (בבית שמש) לכיש, מערב לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב ואילת יישארו בהתנהלות מוגבלת - כשלא ניתן לקיים פעולות חינוכיות, והתקהלויות יוגבלו לעד 50 אנשים.
בשאר יישובי גולן דרום, גליל תחתון, בקעת בית שאן, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, הבקעה, השומרון, יהודה, שפלת יהודה, עוטף עזה, והערבה, ניתן לקיים לימודים במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. התקהלויות יוגבלו לעד 50 בשטח פתוח ועד 100 אנשים במבנה.
