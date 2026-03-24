צה"ל הפציץ את מפעל חומרי הנפץ המרכזי באיראן

מוחקים את היכולת הצבאיות של המשטר | במסגרת גל התקיפות באיספהאן: צה"ל תקף את מפעל ייצור חומרי הנפץ המרכזי ביותר באיראן

חיל האוויר השלים היום (שלישי) גל תקיפות נרחב באיראן, עשרות מטרות הופצצו באיזור איספהאן וביעדים נוספים, היעד המרכזי היה מפעל ייצור חומרי הנפץ הגדול באיראן.

המפעל שהופצץ, צילום: דובר צה"ל

אחד היעדים המרכזיים בתקיפה היה מפעל ייצור חומרי הנפץ הגדול ביותר באיראן. באתר זה פיתח המשטר חומרי נפץ המשמשים למגוון רחב של ראשי קרב וטילים.

המפעל כבר הותקף בעבר במסגרת מבצע "עם כלביא", אולם באמ"ן זיהו בחודשים האחרונים ניסיונות אינטנסיביים של האיראנים לשקם את המתקן ולהחזירו לפעילות מלאה. התקיפה הנוכחית נועדה לסכל את מאמצי השיקום הללו.

במבצע, שבוצע בהכוונת אגף המודיעין, השתמש חיל האוויר ביותר מ-120 חימושים מדויקים. בין המטרות שהושמדו: מערכי טילים: אתרי שיגור של טילים בליסטיים. תעשייה צבאית: מתקני ייצור של אמצעי לחימה מתקדמים. הגנה אווירית: פגיעה במערכות הגנה של המשטר שנועדו לאבטח את המתקנים האסטרטגיים.

בצה"ל מדגישים כי הפעולה היא חלק מאסטרטגיה רחבה להעמקת הפגיעה בתשתיות הצבאיות שאיראן בנתה במשך שנים, מתוך כוונה לשלול ממנה יכולות ייצור עצמאיות של חימוש כבד ומדויק.