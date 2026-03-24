מבזקים
סרוגים

עד סוף מאי: הממשלה תאשר גיוס מאות אלפי מילאומינקים

ו' ניסן התשפ"ו
מילואים, אילוסטרציה צילום: מיכאל גלעדי, פלאש 90

המלחמה תימשך עד אז? הממשלה תאשר הערב(שלישי) גיוס של 400,000 חיילי מילואים עד סוף מאי.

לפני שבועיים  מיכאל שמש דיווח ב'כאן חדשות', כי הממשלה צפויה להתבקש בקרוב לאשר מהלך דרמטי של הגדלת מכסת המילואים המקסימלית ל-450 אלף חיילים, הערב זה יובא לאישור.

מדובר בבקשה רשמית של צה"ל ומערכת הביטחון, המגיעה על רקע הצורך המבצעי הגובר וההיערכות לאפשרות של פעולה קרקעית נרחבת בלבנון. הבקשה צפויה להגיע לאישור שרי הממשלה בימים הקרובים, ולאחר מכן תועבר לאשרור סופי בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.


מתוך ההחלטה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה