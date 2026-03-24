לראשונה במלחמה: הכדורגל הישראלי חזר עם מבול של שערים

לראשונה מתחילת המלחמה הכדורגל הישראלי חזר. שלושה משחקים התקיימו הערב (שלישי) בליגה הלאומית, שסיפקו לנו מבול של שערים. המשחקים התקיימו בעקבות הוראות פיקוד העורף ללא קהל.

לא פחות מ-12 שערים הובקעו בשלושת המשחקים. הפועל כפר שלם (3:2 על הפועל כפר סבא) ומ.ס קריית ים (1:4 על הפועל חדרה), חיזקו את מעמדם בפליאוף העליון. מכבי הרצליה (0:2 על מ.ס כפר קאסם) תקעו יתד במקום השני שמוביל לליגת העל.

היום הליגה הלאומית בכדורסל פרסמה את לוח המשחקים של החזרה. המשחקים הראשונים התקיימו ביום חמישי הקרוב. ליגת העל בכדורגל תחזור בשבוע הבא בעקבות פגרת הנבחרות.

בנוסף מנהלת הליגה הלאומית יחד עם קבוצות הליגה, החליטו על שינוי במתווה הזרים שנקבע בשבוע שעבר. בהתאם למתווה החדש, שהובא להצבעת הקבוצות, הוחלט כי כל קבוצה ששני הזרים שלה עזבו בשל המצב הביטחוני תוכל להחליף אחד מהם.