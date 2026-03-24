השירות המטאורולוגי מזהיר: "יש לעקוב אחרי ההנחיות"

השירות המטאורולוגי עדכן לפני זמן קצר כי בימים הקרובים יחול שינו משמעותי במזג האוויר, והעניק הצצה למה שצפוי לקרות בימים הקרובים

השירות המטאורולוגי מעדכן כי מערכת גשם משמעותית תשפיע ממחר ועד יום חמישי על אזורים נרחבים במדינה.

מחר בבוקר צפויים גשמים בצפון הארץ ולאורך החוף, אך במשך היום הם ילכו ויתפשטו גם למרבית אזורי הנגב, הערבה וים המלח. עקב כך, קיים צפי ממשי לשיטפונות בנחלי הדרום וים המלח ושיבושים בכבישים במהלך יום רביעי (בעיקר מהחצי השני שלו) ויש לעקוב אחר אזהרות השירות המטאורולוגי והנחיות משטרת ישראל.

ביום חמישי הגשמים ירדו בצפון הארץ ומרכזה ועד לנגב, אך הם יתרכזו בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, וגשמים בעוצמה חזקה צפויים בעיקר בנגב המערבי והצפוני וכן בחוף הדרומי, ואז גם יש צפי לשיטפונות והצפות בחוף הדרומי, כולל עוטף עזה, בנגב המערבי והצפוני.גם באזור ים המלח עדיין צפויים שיטפונות.

ביום שישי הגשמים יתמעטו ויפסקו בהדרגה בחצי השני של היום, ולאחר הפוגה בשבת הגשמים יתחדשו בתחילת שבוע הבא.