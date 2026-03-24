ח"כ ראשון מהימין נגד הדרישה לסנקציות על היועמ"שית ויצחק עמית

חבר הכנסת שמחה רוטמן, התייחס היום (שלישי) לפנייתו של פרופסור משה כהן עליה לנשיא ארה"ב טראמפ, בבקשה שיטיל סנקציות על יצחק עמית והיועמ"שית מיארה.

בדבריו אמר רוטמן "יש לי המון הערכה כלפי רה"מ בנימין נתניהו. כשאתה פונה לגורם זר, כמו הנשיא דונלד טראמפ, ואומר לו בעצם: 'ביבי עד כדי כך חלש, שהוא לא מצליח להתמודד עם גלי בהרב-מיארה ועם יצחק עמית' - אתה פוגע במעמדו של בנימין נתניהו.

‏נתניהו מצליח להתמודד עם חמינאי, מצליח להתמודד עם אומות העולם, אבל גלי בהרב-מיארה גדולה עליו? אתה מציג אותו כקטן מול ידידינו הגדול, והדבר הזה חמור מאוד. אני לא יודע איך לחיות עם זה".