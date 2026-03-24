ח"כ ראשון מהימין נגד הדרישה לסנקציות על היועמ"שית ויצחק עמית

פרופסור משה כהן אליה, מגייס חתימות לעצומה הקוראת לנשיא ארה"ב טראמפ להטיל סנקציות על יצחק עמית והיועמ"שית - ח"כ מהימין במסר מפתיע: "זה דבר חמור"

ו' ניסן התשפ"ו
השופט יצחק עמית צילום: יונתן זינדל/פלאש90

חבר הכנסת שמחה רוטמן, התייחס היום (שלישי) לפנייתו של פרופסור משה כהן עליה לנשיא ארה"ב טראמפ, בבקשה שיטיל סנקציות על יצחק עמית והיועמ"שית מיארה.

בדבריו אמר רוטמן  "יש לי המון הערכה כלפי רה"מ בנימין נתניהו. כשאתה פונה לגורם זר, כמו הנשיא דונלד טראמפ, ואומר לו בעצם: 'ביבי עד כדי כך חלש, שהוא לא מצליח להתמודד עם גלי בהרב-מיארה ועם יצחק עמית' - אתה פוגע במעמדו של בנימין נתניהו.

‏נתניהו מצליח להתמודד עם חמינאי, מצליח להתמודד עם אומות העולם, אבל גלי בהרב-מיארה גדולה עליו? אתה מציג אותו כקטן מול ידידינו הגדול, והדבר הזה חמור מאוד. אני לא יודע איך לחיות עם זה".

פרופסור משה כהן אליה שמחה רוטמן בנימין נתניהו

