יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ריטה

לרגל יום הולדתה של ריטה - זמרת, שחקנית ואייקון תרבות ישראלי כבר יותר מארבעה עשורים, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה. מהילדות באיראן והעלייה לישראל, דרך הפריצה הגדולה והלהיטים ששברו שיאים, ועד הקריירה הענפה והחיים האישיים: כך היא הפכה לאחת הדמויות הכי אהובות במוזיקה הישראלית.

1. היא לא נולדה בישראל

ריטה נולדה בטהראן שבאיראן ועלתה לישראל כשהייתה בת 8 בלבד - מעבר ששינה את חייה והפך לחלק בלתי נפרד מהסיפור שלה.

2. השורשים הפרסיים תמיד נשארו

למרות הקריירה בעברית, ריטה שמרה על חיבור עמוק למורשת שלה, ובשנים האחרונות אף חזרה לשיר בפרסית ולגעת בקהלים חדשים.

3. התחילה בלהקה צבאית

כמו רבים מהכוכבים הגדולים בישראל, גם היא התחילה את דרכה בלהקה צבאית - "צה"ל 80", שם גם עשתה את הצעדים הראשונים על הבמה.

4. גם אירוויזיון ברזומה

בשנת 1990 ייצגה את ישראל באירוויזיון עם "שרה ברחובות" - שיר שלא זכה במקום גבוה, אבל הפך ללהיט גדול בארץ.

5. הרבה מעבר למוזיקה

ריטה לא נשארה רק בעולם השירה - היא שיחקה בתיאטרון, בקולנוע ובמחזות זמר כמו "שיקגו", והוכיחה שהיא אמנית עם נוכחות גם על הבמה וגם על המסך.

6. אחת ההופעות הכי גדולות בארץ

המופע "One" שלה נחשב לאחד המופעים הכי מושקעים בישראל - עם הפקה גדולה, עשרות רקדנים ובמה מרשימה, שמשך עשרות אלפי צופים.

7. שיתופי פעולה שהפכו ללהיטים

לאורך השנים ריטה עבדה עם מהשמות הגדולים במוזיקה הישראלית - בהם שלמה ארצי, שלום חנוך, אהוד בנאי ועברי לידר. יחד הם יצרו להיטים כמו "ערב כחול עמוק", "עטוף ברחמים", "שניים" ו"שביל הבריחה", שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי.

8. סיפור אהבה שהפך גם לקריירה

הקשר עם רמי קלינשטיין לא היה רק אישי, אלא גם מקצועי. השניים היו יחד במשך שנים רבות, יצרו שורה של להיטים והפכו לאחד הזוגות הבולטים במוזיקה הישראלית, עד שנפרדו.

9. הבנות שהלכו בעקבותיה

לריטה ולרמי שתי בנות, נועם ומשי, שהמשיכו את הדרך האמנותית של הוריהן - והפכו בעצמן לזמרות ושחקניות.

ריטה, נועם, משי ושרונה צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של משי

10. נשארת רלוונטית גם היום

גם אחרי עשרות שנים על הבמה, ריטה ממשיכה להוציא שירים, להופיע ולמלא אולמות - ולהישאר אחת הזמרות הכי אהובות בישראל.