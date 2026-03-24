טופז לוק על סערת שרה נתניהו: "שהיועמ"שית תעשה את זה!"

טופז לוק, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשאל היום מה דעתו על הסערה סביב שרה נתניהו, כך הוא הגיב

חבר הכנסת ששון גואטה מהליכוד, טען בימים האחרונים כי אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, צריכה להשיא מדואה ביום העצמאות.

כתב המשפט של חדשות 13 אביעד גליקמן, שאל היום (שלישי) את טופז לוק, דוברו לשעבר של נתניהו ומי שמשמש כיום כיום כיועץ בכיר לראש הממשלה מטעם מפלגת הליכוד.

גליקמן שאל: "תגיד גם אתה בעד לתת לגברת נתניהו להשיא משואה?", טופז הגיב בסרקזם: "אני בעד שאתה תחזיק לגלי בהרב מיארה את היד בזמן שהיא מדליקה".

גליקמן המשיך וכתב: "אתה עכשיו בארצות הברית עם הגברת נתניהו לא? בגלל זה אתה מתעלם מהשאלה?", לוק השיב: "אני לרוב מתעלם ממך בלי קשר".