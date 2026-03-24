יועמ"שית הכנסת שוב נגד סמוטריץ': "זה פסול!"

ועדת הכספים הצביעה היום (שלישי) פה אחד נגד צו הפטור ממע"מ שעליו חתם שר האוצר סמוטריץ', ואם לא תימצא פשרה, חברי הכנסת יבטלו אותו שוב במליאה.

כזכור, הצו החדש קובע רף של 130 דולר, לאחר שהקודם שעמד על 150 דולר, בוטל במליאה, במהלך שייצר קרע בין חברי הקואליציה.

יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, דרש תשובות מנציגי המשרד ושאל כיצד ייתכן שצו בוטל ביום שני בלילה וכבר ביום שלישי אחר הצהריים הוצג צו חדש על סך 130 דולר. עוד תהה האם התקיימה עבודת מטה והאם נערכו דיונים מקצועיים, אך לא התקבלו תשובות מספקות. השיח המרכזי בוועדה הדגיש כי מדובר במהלך חפוז, ללא הליך מסודר, ובניסיון לעקוף את הכנסת במקום לנהל מולה דיאלוג אמיתי.

עו"ד שגית אופק, יועמ"שית הכנסת טענה: "המחוקק לא התכוון שתהיה סמכות חד-צדדית לשר האוצר, גם אם יש לו זכות כזו בהקשרים אחרים. חבל בעיניי שלא נעשה שיח, לא קודם התקנת הצו החדש ולא עכשיו. לאורך השנים, כשהגיעו צווי הפחתה שהשפיעו על בעלי העסקים בצורה משמעותית, ח"כים נהגו לבקש דיון בועדה על הצו גם אחרי שהיה בתוקף כדי לנסות להגיע להסכמות מול השר.

לא הייתה מחלוקת בין סיעות הקואליציה לאופוזיציה- גם בדיון וגם במליאה הוסכם ש-150 דולר זה צו בשיעור גבוה מדי. למליאה יש סמכות לבטל, אבל אין במליאה דיאלוג שמתקיים באופן ישיר. הדיון האמיתי מתקיים כאן. לשר יש גם סמכות להתקין צו נוסף. האם יש סמכות לעשות זאת שוב ושוב תוך התעלמות מהכרעת הכנסת? בעיניי זה פסול.

אם הוא רוצה לעשות שינוי משמעותי אחרי שקילה של עובדות ונתונים וקבלת החלטה מושכלת אחרת- אני חושבת שיש לו סמכות לעשות את זה. אני לא חושבת שיש אפשרות לעקוף את החלטת ועדת הכספים באופן חוזר ונשנה. בעיניי לוועדה יש סמכות להכריע. הפעם הראשונה צריכה להיות באיכות, תוך קבלת עמדת הכנסת. אני לא חושבת ששר יכול להתעלם מעמדה ברורה- גם של הועדה וגם של הכנסת. הצבעה במליאה ברוב מוחץ היא לא דבר של מה בכך".