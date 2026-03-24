מכה כלכלית: צה"ל תקף את תחנות הדלק של חיזבאללה בלבנון

כוחות צה"ל תקפו מספר תחנות דלק של חברת "אלאמאנה", הנמצאת בשליטה מלאה של חיזבאללה ומהווה מרכיב מרכזי בתשתית הכלכלית של הארגון בלבנון

נמשכות התקיפות הכלכליות נגד חיזבאללה: חיל האוויר תקף ביממה האחרונה מספר מוקדים של חברת הדלק "אלאמאנה" בדרום לבנון. נציין שהחברה, שנמצאת תחת שליטה מלאה של חיזבאללה, מהווה נדבך מרכזי בתשתית הכלכלית של הארגון ופועלת בפריסה ארצית ברחבי לבנון.

בגל הנוכחי הותקפו חמש מטרות של "חברת אלאמאנה", בהמשך לגל הקודם גם בו הותקפו חמש מטרות. גורם בחיל האויר אומר כי "אלאמאנה" היא חברה לבנונית העוסקת בייבוא, מכירה והפצה של דלק ברחבי לבנון. החברה מחזיקה בכ-50 תחנות דלק בלבנון הממוקמות בעיקר בריכוזי אוכלוסיה שיעיים (דרום לבנון, בקאע וביירות), וכן ב-15 מרכזי הפצה בלבנון.

בצה"ל אומרים שהחברה הוקמה בשנת 2005 תחת תאגיד "אטלס", שנשלט בעבר על ידי קרן השהיד האיראנית - מוסד איראני עם נציגות בלבנון, המספק מעטפת סוציאלית למשפחות השהידים של הארגון בלבנון. בהמשך השליטה בתאגיד "אטלס" עברה לידי התיק הכלכלי בחיזבאללה. מנכ"ל החברה הוא קאסם מחמד עלי בזי, ומנהל שותף של החברה הוא אסאמה מחמד עליק.

בשנת 2020 משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות על "אטלס" והבעלים של התאגיד, קאסם בזי, וכן על החברות הכפופות לתאגיד, ובפרט "אלמאנה", בשל הסיוע שלהם לפעילות טרור.

תחנות הדלק מביאות לחיזבאללה מיליוני דולרים בשנה

למה זה חשוב? בצבא מסבירים שתחנות הדלק של "אלמאניה" משמשות את פעילי חיזבאללה לתדלוק כחלק מפעילות הצבאית של הארגון בשגרה ובחירום, בפרט מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". נוסף על כך, תחנות הדלק משמשות פעילים צבאיים של חזבאללה כנקודות מפגש, כחלק ממעבר משגרה לחירום והפעילויות הצבאיות הנכללות בכך.

על פי נתוני מערכת הביטחון, תחנות הדלק של "אלאמאנה" מניבות לחיזבאללה רווחים בשווי מיליוני דולרים מדי שנה. הכספים הללו אינם משמשים לרווחת אזרחי לבנון, אלא מועברים ישירות לחשבונות שמנהל הארגון באגודת "אל-קרד אל-חסן" – המוסד הפיננסי המרכזי של חיזבאללה, המשמש למעשה כבנק של ארגון הטרור.