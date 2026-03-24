אש מהאוויר ומהקרקע: שמונה מחבלים חוסלו בלבנון | צפו

לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני, ממשיכים לפעול בדרום לבנון. בימים האחרונים הכוחות חיסלו שמונה מחבלי חיזבאללה, בקרב משולב עם חיל האוויר והשמידו פיר טרור.

במהלך פשיטה שבוצעה בשבוע שעבר, זיהו הכוחות בשטח מספר מחבלים חמושים שנערכו לפעילות נגדם במספר מוקדים שונים. הלוחמים חתרו למגע ופתחו בקרב, במהלכו חוסלו שמונה מחבלים.

על פי הדיווח, בין המחבלים שחוסלו היה גם פעיל המזוהה עם מערך הצליפה של יחידת העילית "כוח רדואן". החיסול התבצע בשילוב זרועות הדוק בין הכוחות בשטח לבין מכלול האש החטיבתי, שהכווין סיוע אווירי מדויק לעבר מקורות הירי.

השמדת פיר מחבלים של חיזבאללה | צילום: דובר צה"ל

הכוחות השמידו פיר טרור של חיזבאללה

לאחר הקרב, המשיכו הכוחות בסריקות במרחב ואיתרו פיר תת-קרקעי מוסווה. בצה"ל מציינים כי הפיר הוביל למתחם שהייה מאורגן, ששימש את חוליית המחבלים כבסיס יציאה להתקפות.

השמדת פיר מחבלים של חיזבאללה | צילום: דובר צה"ל

בתוך הפיר ובמתחם הסמוך לו נמצאו עשרות אמצעי לחימה, עדות להערכות המקומית של חיזבאללה: רקטות נ"ט המיועדות לפגיעה ברכב משוריין. נשקים אישיים מסוג קלאצ'ניקוב. מקלעים, רימונים וציוד צבאי נוסף.

בתום הפעילות, השמידו כוחות ההנדסה של החטיבה את המתחם ואת הפיר, ובכך נטרלו את יכולת השימוש בתשתית זו בעתיד.